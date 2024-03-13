بعد الموافقة عليه بـ مجلس النواب .. القصة الكاملة لـ حرب أمريكا ضد برنامج الـTikTok

صوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة اليوم الأربعاء للموافقة على مشروع قانون من الحزبين يلزم ByteDance، الشركة الأم لـ TikTok، ببيع تطبيق الوسائط الاجتماعية أو مواجهة حظر على جميع الأجهزة الأمريكية، وجاء التصويت بأغلبية 352 صوتا مقابل 65 صوتا، فيما يتبقى خطوة واحدة لتنفيذ القانون، وهو موافقة مجلس الشيوخ، ويبدو أن مصير التشريع غير واضح داخل الشيوخ، حيث أشار العديد من المشرعين إلى أنهم يرغبون في عقد جلسات استماع حول هذه القضية قبل المضي قدمًا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة NPR الأمريكية، يؤكد النائب مايك غالاغر، الجمهوري عن ولاية ويسكونسن، والذي يرأس اللجنة المختارة بمجلس النواب بشأن الصين وهو الراعي الرئيسي للحزب الجمهوري لمشروع القانون المقدم من الحزبين، أن مشروع القانون لا يرقى إلى مستوى حظر تطبيق مشاركة الفيديو، ولكن ما نسعى إليه هو أنه ليس حظرًا، بل انفصال قسري، حيث يمكن أن تستمر تجربة مستخدم TikTok وتتحسن طالما أن ByteDance لا تمتلك الشركة، وهنا نرصد القصة الكاملة لحرب واشنطن ضد التطبيق الشهير.

واقعيا القانون يحظر التطبيق .. والسبب مخاطر أمنية

وتتحدث الصحيفة الأمريكة، أنه من الناحية العملية، فإن مشروع القانون سيحظر TikTok في الولايات المتحدة، حيث تاريخياً، رفضت كل من الشركة والصين النظر في تصفية الاستثمارات، قالت TikTok إن حظر منصة التواصل الاجتماعي سيكون بمثابة انتهاك لحقوق حرية التعبير لملايين الأمريكيين، فيما يقول غالاغر إن تقييمات الأمن القومي السرية وغير السرية تظهر أن التطبيق يشكل تهديدًا لخصوصية المستخدم وأنه تم استخدامه لاستهداف الصحفيين والتدخل في الانتخابات، وقد أجرى كبار المسؤولين من وكالات الاستخبارات والأمن القومي إحاطة سرية حول تحليلاتهم لجميع أعضاء مجلس النواب أمس الثلاثاء، ولا يتم نشر المعلومات السرية، جزئيًا، لأنها تتعامل مع مسائل تتعلق بالأمن القومي.

كما أدلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي بشهادته علنًا بشأن مخاوفه بشأن التطبيق، بما في ذلك أثناء ظهوره الأسبوع الماضي في جلسة استماع بمجلس الشيوخ حول التهديدات العالمية لأمن الولايات المتحدة، وفي تلك الشهادة، أخبر راي أعضاء لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ أن الحكومة الصينية يمكن أن تستخدم التطبيق للتحكم في البرامج الموجودة على ملايين الأجهزة، من بين مخاوف أخرى، وقال راي: "لسنا متأكدين من أننا سنرى العديد من العلامات الخارجية لحدوث ذلك إذا حدث بالفعل"، وقد تمت الموافقة على الإجراء الذي وافق عليه الحزبان بالإجماع الأسبوع الماضي من قبل لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب.

حملة الضغط غمرت المكاتب في الكابيتول هيل بالمكالمات

وبحسب ما قاله غالاغر للصحيفة الأمريكية، فإن حملة الضغط التي أطلقتها TikTok – مع إشعارات الدفع باستخدام معلومات الموقع لربط المستخدمين عبر الهاتف بعضو الكونجرس – تثبت سبب الحاجة إلى مشروع القانون، وقال: "كانت مكاتب الأعضاء تغمرها المكالمات، كما تعلمون، مراهقين يبكون، وآخر يهدد بالانتحار وآخر ينتحل شخصية أحد أبناء زميلي، وهذا بالنسبة لي يوضح كيف يمكن تسليح المنصة في المستقبل.

ويحظر مشروع القانون المقدم من الحزبين، والذي يطلق عليه اسم “قانون حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية التي يسيطر عليها الخصوم”، أي متجر تطبيقات أو خدمات استضافة ويب في الولايات المتحدة للتطبيقات التي تسيطر عليها ByteDance، بما في ذلك TikTok، ما لم يقطع التطبيق علاقاته مع ByteDance، تحت تصنيف أنه يخضع. لسيطرة العدو الأجنبي، ويمنح مشروع القانون ByteDance ما يصل إلى ستة أشهر للتصفية، وإذا لم تفعل ذلك فلن تكون متاحة في متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة وكذلك يحدد مشروع القانون أيضًا عملية للرئيس لمعالجة أي تهديدات مستقبلية من أي تطبيقات مملوكة لأجانب إذا كانت تعتبر خطراً على الأمن القومي، كما أنه ينشئ نظامًا للمستخدمين لتنزيل بياناتهم الخاصة والانتقال إلى نظام أساسي بديل.

تعارض مع حرية التعبير وكذلك الأثر الاقتصادي للحظر

وبالطبع كان النواب صغار السن موقفا مختلفا، وهنا يبلغ عمر النائب الديمقراطي عن ولاية فلوريدا ماكسويل فروست 27 عامًا، وهو أصغر عضو في الكونجرس، وهو يعارض مشروع القانون، وقال: "أعتقد أن هذا انتهاك لحقوق التعديل الأول للناس، فألـ"TikTok هو مكان للأشخاص للتعبير عن أفكارهم، ولدى العديد من الشركات الصغيرة في منطقتي ومنشئي المحتوى في منطقتي، وأعتقد أن ذلك سيؤثر عليهم بشكل كبير أيضًا".

ويوضح هو ومعارضون آخرون، أن مشروع القانون يجري التعجيل به وأن العديد من المشرعين لا يدركون التأثير الذي يمكن أن يحدثه، فيما قال متحدث باسم الحكومة في بيان: "تحاول الحكومة تجريد 170 مليون أمريكي من حقهم الدستوري في حرية التعبير، وهذا سيضر بملايين الشركات، ويحرم الفنانين من الجمهور، ويدمر سبل عيش عدد لا يحصى من المبدعين في جميع أنحاء البلاد"، وقد وصفت جماعات المناصرة، بما في ذلك اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، مشروع القانون بأنه "رقابة واضحة وبسيطة"، بحجة أن "تعريض الوصول إلى المنصة للخطر يعرض الوصول إلى حرية التعبير للخطر".

جهود مرفوضة للشركة لطمأنة الجانب الأمريكي

ويبدو أن الشركة بذلت جهودا لطمأنة الجانب الأمريكي، ولكنها كانت غير كافية، ويقول راجا كريشنامورثي، الديمقراطي من إلينوي، هو الديمقراطي البارز في اللجنة المختارة بمجلس النواب المعنية بالصين، وقد ساعد في كتابة مشروع القانون، إنه لقد تراجع عن حجة الشركة، فلا يوجد حق في التعديل الأول للتجسس، ولا يوجد حق في التعديل الأول للإضرار بأمننا القومي.

وتؤكد الشركة أنها استثمرت أموالها الخاصة لإنشاء جدار حماية في جهد أطلق عليه اسم "مشروع تكساس" لمعالجة المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات والحفاظ على بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة، ولكن كريشنامورثي يقول إنه ومشرعون آخرون راجعوا الجهود، ويقولون إن ادعاءات الشركة بشأن ضماناتها كانت كاذبة، وسواء كان TikTok أو غيرها، فلن تكون بيانات المستخدم الأمريكية في متناول أي شخص في الصين مرة أخرى، خطأ، وقد ثبت أيضًا أن ذلك غير صحيح، وبعد ذلك قالوا إن بيانات المستخدم الأمريكية لن تُستخدم لاستهداف أي شخص مرة أخرى. خطأ. كان هذا خطأ".

خطوة مجلس الشيوخ

حتى معارضو مشروع القانون توقعوا أن يحظى بموافقة مجلس النواب بسهولة، لذلك يركز TikTok على منع الإجراء في مجلس الشيوخ، ووفقًا لمصدر مطلع على الجهود، كان الرئيس التنفيذي Shou Zi Chew في واشنطن هذا الأسبوع وفي الكابيتول هيل لمناقشة مشروع القانون مع المشرعين، ويدعم السناتور الجمهوري عن ولاية ميسوري جوش هاولي مشروع قانون مجلس النواب، ويقول إنه يشعر بالإحباط لأن الكونجرس فشل في تمرير التشريعات التقنية، ويقول إن TikTok يختلف عن التطبيقات الأخرى.

وتابع: "السبب الوحيد الحقيقي لحظره هو أنه مصدر قلق كبير للأمن القومي، وهذا ما يجعله مختلفًا تمامًا عن جوجل وميتا وغيرهما من الشركات التي تفعل كل أنواع الأشياء السيئة ولكنها ليست شركات تابعة فعالة لحكومة أجنبية معادية".

الحملة الرئاسية ومسار مشروع القانون

من جانبه اقترح الرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، حظرًا في عام 2020 عندما كان في البيت الأبيض، لكنه لا يدعم مشروع قانون مجلس النواب، وعندما شغل منصب الرئيس تعهد بحظر تطبيق الوسائط الاجتماعية، وأوضح ترامب معارضته الجديدة في مقابلة مع شبكة CNBC يوم الاثنين، قائلًا إنه على الرغم من المخاطر الأمنية المحتملة، فإنه يعارض الحظر لأنه يعني أن المستخدمين سينتقلون إلى منصة أخرى يعتبرها أكثر خطورة.

وتابع: "هناك الكثير من الأشياء الجيدة وهناك الكثير من الأشياء السيئة مع TikTok، ولكن الشيء الذي لا يعجبني هو أنه بدون TikTok، يمكنك جعل Facebook أكبر وأعتبر Facebook عدوًا للناس إلى جانب الكثير من الأشخاص".

فيما تنشر حملة الرئيس بايدن بانتظام على TikTok، لكن البيت الأبيض قال إنه إذا تم إرسال مشروع قانون إلى مكتبه فسوف يوقع عليه ، وإذا تم سن قانون، فقد لا تنتهي المعركة عند هذا الحد: فقد رفعت TikTok تحديات قانونية ضد الجهود الأخرى لحظر التطبيق، وانحازت المحاكم إلى حجتها بأن حظر TikTok ينتهك حقوق التعديل الأول للمستخدمين.