إنسانة كذابة وندلة .. طليق بوسي يفتح النار عليها بسبب هذه الجملة

علق رجل الأعمال الشهير هشام ربيع على تصريحات طليقته المطربة بوسي مع بسمة وهبي في برنامج العرافة.

وقال ربيع عبر مقطع فيديو:" الانسانه دي كدابه و طلعت معايا ندله ، انا دفعت ليها ملايين ودخلت السجن بسبب ٤ شهور عشان اخلصها من طليقها واهله وفي الاخر مجتش زارتني ولا مره ".

وتابع :" اما خرجت من السجن غيرت باب الشقه وتهربت من مكالمات وانتهي الامر بالانفصال ".

أكدت المطربة الشعبية بوسي، أنها لم تعد إلى طليقها هشام ربيع، قائلة: "لو رجعنا لبعض الناس كلها هتعرف، لكن إحنا لسه مرجعناش".

وأضافت «بوسي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة»، على قناة «النهار»: "يا هشام أنت عارف ومتأكد إني مشفتش حد وقف جنبي زيك ولا حد جدع زيك ولا في رجولتك ولا هشوف، وأنت تستاهل كل حاجة حلوة في الدنيا".

وتابعت: «أنا مشفتش حد في نضافة هشام، في مهنتنا بنشوف ناس كتير أوي، لكن أنا عمري ما شفت حد في طيبة قلبه، مشفتش في رجولتك ولا هشوف، ولسه بحبه، وهو عارف».