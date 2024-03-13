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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بفستان جلد ضيق جدًا.. «بوسي» تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة |شاهد

بوسي
بوسي

نشرت المطربة بوسي صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت “بوسي” على الصور «من برنامج العرافة».

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وأثارت المطربة بوسي الجدل بإطلالة جديدة، مرتدية فستان جلد باللون البينك اللامع، ضيق جدا يبرز قوامها الرشيق، مع وجود بعض التفاصيل في أسفل الفستان.

وانتعلت بوسي حذاء شفافاً ذا كعب عالي لاستكمال إطلالتها، ويطلق على هذا الحذاء اسم سندريلا.

ومن الناحية الجمالية وضعت بوسي المكياج الجريء أيضًا، حيث اختارت اللون البني مع الليب جلوس، والايشادو البينك، مع إبراز العين بالماسكرا، وحددت وجهها بالكونتور والبلاشر اللامع.

واستكملت “بوسي” لمساتها الجمالية بترك خصلات الشعر البني منسدلة بطريقة ناعمة أعلى الكتف، وتزينت بالاقراط الذهبية في الأذن.

بوسي
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