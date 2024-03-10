عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مكياج ناعم .. أنغام تبرز جمالها بإطلالة مميزة

أنغام
أنغام

شاركت الفنانة أنغام متابعيها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وهنأت أنغام متابعيها بحلول شهر رمضان المبارك، وكتبت كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم.

txt

بنطلون غريب.. هنا شيحة تصدم متابعيها بإطلالة غير متوقعة

txt

مجوهرات لافتة.. جورجينا تثير الجدل بالكاجوال الجريء

وتألقت أنغام بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان باللون الأبيض يبرز قوامها الرشيق، بأكمام طويلة ومفتوحة وواسعة للأسفل.

واعتمدت أنغام على تسريحة شعر جديدة، حيث رفعت خصلات شعرها لأعلى بطريقة مميزة، وبرزت جمالها بوضع اللمسات الجمالية الناعمة، فوضعت اللون البينك في الشفاه، مع إبراز العين بالايلانير والكحل الأسود والماسكرا، والبلاشر البرونزي.

واستكملت انغام إطلالتها الأنيقة بارتداء المجوهرات الثمينة، حيث ارتدت الخاتم في اليد والاقراط في الأذن.

أنغام 
أنغام أبناء أنغام أزمة أنغام إطلالة الفنانة أنغام أحدث أعمال أنغام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننتظر قرار الإفتاء.. البحوث الفلكية: تعذر رؤية هلال رمضان 2024 بمرصد حلوان

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد أول أيام شهر رمضان الإثنين أم الثلاثاء؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

بث مباشر.. دار الإفتاء المصرية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان

موعد أول أيام شهر رمضان شرعيا وفلكيا.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

حقيقة تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مصر.. و8 دول تبدأ الصيام الثلاثاء

مركز الفلك الدولي يفجر مفاجأة عن أول أيام رمضان

هتقدم ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الصيفي

موضوعات متعلقة

طريقة عمل عصير قمر الدين زي المحلات

طريقة عمل الليمون المعصفر بحبة البركة| بأسهل الخطوات

بنطلون غريب.. هنا شيحة تصدم متابعيها بإطلالة غير متوقعة

مجوهرات لافتة.. جورجينا تثير الجدل بالكاجوال الجريء

سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

ملابس مختلفة .. هند صبري تستعرض جمالها | شاهد

جريء جدا .. زوجة ماجد المصري تصدم متابعيها | شاهد

بالأحمر الجريء.. بوسي تشعل السوشيال ميديا بإطلالتها

ترشيحاتنا

بث مباشر .. صلاة التراويح من مسجد الحسين في أولى ليالي رمضان

النائب محمد أبو العينين يشارك في احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

جهاد الحرازين: نتنياهو يخطط للسيطرة على غزة منذ اللحظة الأولى للعملية العسكرية

رمضان 2024 بدأ.. اغتنم أولى لحظاته كما أوصى النبي بترديد دعاء رؤية الهلال

مدبولي يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان

ساوإيست DX8S موديل 2024 بالأوفر برايس الجديد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ناعم .. أنغام تبرز جمالها بإطلالة مميزة

عباية مكشوفة .. ميريام فارس تثير ضجة بإطلالة رمضانية

أخبار السيارات| أول تاكسي طائر ومترو تحت الماء.. وأفضل 5 سكوتر للنساء وموتوسيكلات مشتعلة داخل شاحنة

فستان ضيق.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. طرح تتر "صلة رحم" بصوت مسلم

وظائف جديدة للمعلمين .. 19 ألف فرصة ومسابقة بهذا الموعد

انهارت على الهواء.. سر بكاء رضوى الشربيني أمام الجمهور

«صيد العقارب» لـ غادة عبد الرازق| طرح أغنية «كنا واحد» للمطربة نوال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

اﻟﻤﺰﻳﺪ