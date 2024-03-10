مكياج ناعم .. أنغام تبرز جمالها بإطلالة مميزة

شاركت الفنانة أنغام متابعيها بصور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وهنأت أنغام متابعيها بحلول شهر رمضان المبارك، وكتبت كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم.

وتألقت أنغام بإطلالة أنيقة، مرتدية فستان باللون الأبيض يبرز قوامها الرشيق، بأكمام طويلة ومفتوحة وواسعة للأسفل.

واعتمدت أنغام على تسريحة شعر جديدة، حيث رفعت خصلات شعرها لأعلى بطريقة مميزة، وبرزت جمالها بوضع اللمسات الجمالية الناعمة، فوضعت اللون البينك في الشفاه، مع إبراز العين بالايلانير والكحل الأسود والماسكرا، والبلاشر البرونزي.

واستكملت انغام إطلالتها الأنيقة بارتداء المجوهرات الثمينة، حيث ارتدت الخاتم في اليد والاقراط في الأذن.