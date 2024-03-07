مجوهرات لافتة.. جورجينا تثير الجدل بالكاجوال الجريء

نشرت جورجينا رودريجيز صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت جورجينا بإطلالة كاجوال جريئة، مرتدية توب باللون البينك بتصميم النصف كم، مع بنطال جينز كاجوال ضيق.

وخطفت جورجينا الأنظار بارتداء المجوهرات اللافتة كبيرة الحجم، مثل الخواتم في اليد، مع السلسلة والاقراط الذهبية.

واعتمدت جورجينا على تسريحة شعر بسيطة حيث ظهرت باستايل الشعر الملموم.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت جورجينا على المكياج الناعم، فوضعت الليب جلوس البني في الشفاه، مع القليل من البلاشر على الوجنتين.