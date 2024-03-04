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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس مختلفة .. هند صبري تستعرض جمالها | شاهد

هند صبري
هند صبري

شاركت الفنانة هند صبري، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت هند صبري، مرتديه بنطال باللون الرمادي مع توب باللون الابيض، وشال باللون البينك الناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

إطلالة هند صبري

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هند صبري، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها. 

كما اختارت هند صبري، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور هند صبري 

هند هند صبري صور هند صبرى اطلالات هند صبري أخبار هند صبري

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