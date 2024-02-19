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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

إطلالة لافتة.. هند صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

هند صبري
هند صبري

شاركت الفنانة هند صبري، متابعيها فيديو جديدا، من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت هند صبري، مرتدية بنطالا باللون الأسود مع جاكيت باللونين الأسود والأبيض؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هند صبري في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها. 

كما اختارت هند صبري، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور هند صبري

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