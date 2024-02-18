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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لن تصدق .. سعر فستان نادين نجيم يصدم متابعيها

نادين نجيم
نادين نجيم

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

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وأطلت نادين نجيم، مرتديه فستان قصير باللون الأسود ذا تصميم بسيط ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

وجاء الفستان من Alexandre Vauthier وسعره 1,769 دولار أي 54 ألف جنيه.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نادين نجيم، في الماكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت نادين نجيم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نادين نجيم 

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