سيرين عبد النور تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النورعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت سيرين عبد النور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون النبيتي، واتسم التصميم بالقماش البليسيه الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة.

نسقت سيرين عبد النور مجموعة من الإكسسوارات العصرية و الراقية التي ذات اللون الذهبي مما منحها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت سيرين عبد النور على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.