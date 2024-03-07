بنطلون غريب.. هنا شيحة تصدم متابعيها بإطلالة غير متوقعة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت هنا شيحة بإطلالة غير متوقعة، مرتدية بلوزة كتف واحد باللون البيج ذات ازرار كبيرة الحجم باللون البني وحزام على الخصر، ونسقت معها بنطال غريب كاجوال باللون البيج ذات جيوب كبيرة الحجم.

وانتعلت هنا شيحة حذاء ذا كعب عالي يبرز قوامها الرشيق، باللون البيج، ونسقت معها المجوهرات الثمينة في اليد والاذن.

أما من الناحية الجمالية، فوضعت هنا شيحة المكياج الناعم الذي يبرز جمالها المعتمد على الألوان الترابية الجذابة مثل البني والبيج في الشفاه وفوق العين، وبرزت جمالها بتسريحة شعر الضفيرة.