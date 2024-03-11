نيو لوك.. رضوى الشربيني تتألق بالقفطان في أولى ليالي رمضان

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورة من جلسة تصوير جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وهنأت رضوى الشربيني، متابعيها، عبر حسابها الشخصي، وعلقت على الصور"رمضان كريم".

وتألقت رضوى الشربيني بإطلالة مختلفة، رمضانية، مرتدية قفطانا واسعا باللونين الأبيض والأسود، بحزام عريض يبرز قوامها الرشيق ذات أكمام واسعة وطويلة.

وخطفت رضوى الشربيني الأنظار، حيث اعتمدت على تسريحة شعر جديدة، فتركت خصلات شعرها البني القصيرة منسدلة بطريقة مميزة أعلى الكتف مع إبراز قصة شعر مختلفة.

ومن الناحية الجمالية، مالت رضوى الشربيني إلى وضع الألوان الترابية، حيث اختارت اللون البني في الشفاه، مع البلاشر اللامع على الوجنتين، وإبراز جمال العين بالأيلانير والكحل الأسود.