داخل 3 مخازن بالجيزة.. ضبط 30 طن ملابس ممنوع تداولها بالأسواق

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهرب الضريبى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (مالك إحدى شركات الإستيراد والتصدير - كائنة بمنطقة العمرانية بالجيزة) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالملابس المستوردة المستعملة "البالة" والممنوع الإتجار بها خارج المنطقة الحرة بأحد الموانئ، متخذاً من (3 مخازن خاصة بالشركة - كائنين بالجيزة) مكاناً لتخزين تلك البضائع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر داخل المخازن على (583 بالة ملابس وزنت قرابة 30 طن).. وأقر بقيامه بتهريبها من الخارج بالإشتراك مع (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" تم ضبطه) ، ونقلها للمخازن المشار إليها تمهيداً لبيعها.. وبمواجهة الأخير أقر بما سبق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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