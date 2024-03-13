متجوزة مرتين ومكنتش أعرف | بوسي في ورطة بسبب طليقها

حلت المطربة الشعبية بوسي ضيفة مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة" على قناة "النهار"، وأدلت بوسي ببعض التصريحات التي أثارت الجدل بشكل واسع، بخصوص طليقها رجل الأعمال هشام ربيع.

بوسي وهشام ربيع

وتحدثت الفنانة بوسي، عن كواليس زواجها من هشام ربيع مؤكدةً أنه لم يكن متزوجًا عندما عقدا القران، كما أنها لم تجبره على تطليق أم أبنائه، وأشارت إلى أن كل الخير والاحترام يجمعهما رغم وقوع الطلاق بينهما.



وأضافت بوسي، أنه أعاد أم أبنائه إلى ذمته مرة أخرى بسبب طلبها، حفاظًا على مصلحة الأبناء، لافتة إلى أنه طلب منها الوقوف بجانبه، معقبة: "وقتها لم أكن أعرفه جيدا، أحببنا بعضنا وتزوجنا".

هشام ربيع اتحبس بسببي

وتابعت بوسي، أن طليقها هشام ربيع دخل السجن حتى يحميها من بعض من أسمتهم بـ"العصابة"، الذين كانوا يريدون إلحاق الشر والضرر بها، معقبة: "انفصلنا لأن فيه ناس كتير مش حابين وجودنا مع بعض، للأسف العصابة دي كانوا بيستغلوني 10 سنين وكانوا بياخدوا فلوسي، والراجل ده اتحبس بسببي".

وأضافت: "دخل السجن عشان يدافع عن مراته اللي هي شرفه وعرضه، وهي دي الرجولة وتعظيم سلام له، الله يسامح اللي كانوا السبب ووصلوا له كلام مش مظبوط خلوه يقول إني موقفتش جنبه، وهو زي أي راجل، وللأسف الكلام ده جه من المقربين، وعمري ما هسيبه ولسه بحبه".

هشام ربيع يرد علي بوسي

وحرص هشام ربيع، على الرد علي تصريحات طليقته المطربة الشعبية بوسي، بشأن استمرار حبها له بالرغم من انفصالهما، وقال هشام ربيع في تصريحات له: "متعرفش أن بحبك دي تخرب بيت وده اللى حصل عندي فعلا حصل مشاكل عندي في بيتي، هل هي عايزة تخرب بيتي؟".

وتابع هشام ربيع: "ليه تدمريلي حياتي أنا عملت فيكي إيه، مش عايز أتكلم في أي حاجة رغم عندى كلام كتير عايز أقوله بس مينفعش، هي كمان ناكرة للجميل ليه اللف والدوران في كلامك بالبرنامج، بدأت أصدق كل الكلام اللى كان بيتقال عنك".

متجوزة اثنين ودخلتني السجن

وأوضح هشام ربيع، إنه اكتشف أن طليقته بوسي كانت متزوجة مرتين قبل زواجهما دون أن تخبره، معقبًا: "الست دي كانت متجوزة قبلي اتنين وأنا معرفش، اللى كنت أعرفه فطين اللى هو وليد أبو ياسين، التانى اللى في النص ده أنا معرفوش".

وأضاف هشام ربيع: "طلقت بوسي لأني دخلت بسببها السجن 4 شهور ودفعت عشانها ملايين وخلصتها من تشكيل عصابي، وفي الآخر مجتش زارتني خلال الـ 4 شهور وفي كشوفات في السجن تثبت ده عشان هي بتكذب كتير، واتهربت مني بعد خروجي من السجن".