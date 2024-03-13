تعليق مهم من البيت الأبيض بشأن مشروع حظر تيك توك

أعرب البيت الأبيض، عن سعادته بشأن موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لحظر تطبيق تيك توك، آملًا بأن يتحرك مجلس الشيوخ بشأن هذا الأمر بسرعة كبيرة.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قالت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بعد أن أقر مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 352 صوتًا مقابل 65 في وقت سابق من يوم الأربعاء: "يسعدنا أن نرى مشروع القانون هذا يمضي قدمًا".

وأضافت جان بيير: “سنتطلع إلى مجلس الشيوخ لاتخاذ إجراء سريع”.

وتابعت قولها "كما قلنا.. مشروع القانون هذا مهم ونحن نرحب بالجهود المستمرة لمعالجة التهديد الذي تشكله بعض خدمات التكنولوجيا العاملة في الولايات المتحدة والتي تعرض المعلومات الشخصية للأمريكيين والأمن القومي الأوسع للخطر، بما في ذلك من خلال تلاعب القوى الأجنبية بالمعلومات الشخصية للأمريكيين". آراء ومعتقدات الأميركيين”.

ولفتت إلى أن الإدارة ستقدم "الدعم الفني" للتشريع، بما في ذلك التأكد من أن مشروع القانون على أساس قانوني قوي.