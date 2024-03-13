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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تنفذ عملية إنزال جوي تاسعة للمساعدات الإنسانية لـ غزة | صور

صدى البلد

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية إنزال جوي تاسعة للمساعدات الإنسانية شمالي قطاع غزة.

وقالت القيادة المركزية في بيان صادر عنها إنه “في 13 مارس 2024، في تمام الساعة 1:17 مساء  أجرت القيادة المركزية الأمريكية عملية إنزال جوي تاسع للمساعدات الإنسانية إلى شمال غزة لتوفير الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من النزاع الدائر”.

وأضافت أن العملية المشتركة تضمنت طائرتين من طراز سي-130 وطائرة واحدة من طراز سي-17 جلوب ماستر III تابعتين للقوة الجوية الأمريكية، وجنود من الجيش الأمريكي متخصصين في الإنزال الجوي لإمدادات المساعدات الإنسانية الأمريكية.

وأسقطت طائرات سي-17 وسي-130 الأمريكية أكثر من 35712 وجبة و 28800 زجاجة مياه على شمال غزة، وهي منطقة في حاجة ماسة، مما سمح للمدنيين بالوصول إلى المساعدات الحيوية.

ولفتت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن هذه كانت هي المرة الأولى التي تستخدم فيها طائرة سي-17 لإيصال المساعدات منذ بدء إنزال المساعدات الإنسانية جوا في 2 مارس 2024.

وتساهم عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع في الجهود المستمرة التي تبذلها الولايات المتحدة وحكومة الدولة الشريكة للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

 

القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ عملية إنزال جوي غزة قطاع غزة الإنزال الجوي

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