حسن نصرالله : ما يحدث في غزة درس لكل شعوب العالم

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، ما يجري حتى اليوم وخصوصاً في غزة درس لكل شعوب العالم ويجب أن يؤكد على الإنجازات العظيمة لطوفان الأقصى وما بعده.

ووجه نصرالله، حديثه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه حتى لو ذهب إلى رفح فقد خسر الحرب ولا يمكنكم القضاء على حماس ولا على المقاومة.

وأكد نصر الله، أن واحدة من علامات الهزيمة للاحتلال أنّه يفاوض حركة المقاومة حماس في الشهر السادس مع الحرب.

وقال نصر الله، إن حماس تفاوض اليوم نيابةً عن المقاومة وليس من موقع الضعف وهي تضع الشروط، مضيفاً أن كل الفصائل الفلسطينية وإرادة أهل غزة تجمع على وقف العدوان وليس وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار.

وأكد نصر الله، أن شرط وقف العدوان على غزة أمرٌ عقلاني وإنساني وشرعي ومنطقي، مضيفة المسألة ليست محصورة بتبادل أسرى بأسرى، وموقف المقاومة في غزة بوقفٍ نهائي للعدوان يجب أن نكون جميعنا معه.