عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى كامل يبكي على الهواء بسبب حلمي بكر: محدش يجرؤ يهيني

مصطفي كامل
مصطفي كامل

قال الفنان مصطفى كامل، إنّ رأى أمورا كثيرة لم تعجبه في عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر، مشيرًا إلى أن ابنه هشام شارك في العزاء رفقة جاردات.

وأضاف "كامل"، في حواهر مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار": "ممن يحمي الجاردات هشام؟! هناك أمور كثيرة ليست مفهومة، كان يقول إنه سيختصم زوجة حلمي بكر، لكنه تعامل معها في العزاء بمنتهى الدبلوماسية والرومانسية، وهذا ما رأيته".

مصطفي كامل: يجب أن يتم البحث عن حقيقة ما حدث لحلمي بكر

وحول خروجه من عزاء الموسيقار الراحل باكيا، قال الفنان مصطفى كامل باكيا: "محدش يجرؤ يهينني، لكني بكيت من الوضع اللي شفته، وكل حد أولى بلحمه وكل واحد يغير على اللي منه، وكلنا حزانى وغيورين عليه، ويجب أن يتم البحث عن حقيقة ما حدث لحلمي بكر، بكيت لأني شفت حاجة غريبة عند أولي الأمر، كان آخر 13 يوما بيقولي تعالى الحقه، ولما جينا لقيناه وأهل والده واقفين مع مرات حلمي بكر اللي كان عاوزنا نلحقه منها".
 

حلمي بكر مصطفى كامل محدش يجرؤ يهينني زوجة حلمي بكر العزاء عزاء الموسيقار الراحل حلمي بكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للمرة الثانية| تعديل جديد بموعد امتحانات النقل والإعدادية بسبب أعياد المسيحيين.. تفاصيل

السبب الحقيقي لتعرض اللاعب أحمد رفعت لوعكة صحية.. مشروب مزمن للمصريين

شيكابالا في ورطة بسبب اتفاق غير مكتمل مع أمير سعودي |تفاصيل

بعد قرار البنك المركزي.. رئيس الوزراء يعلن بشرى سارة بشأن الدولار

الحياة مستحيلة.. الرئيس السيسي يحذر مجددا من عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

إنسانة كذابة وندلة .. طليق بوسي يفتح النار عليها بسبب هذه الجملة

عايزة الشمال وهو رافض.. إحالة قــــ ـاتلة أخيها في التجمع للجنايات

المكرّمات من انتصار السيسي لـ صدى البلد: نثني على الجهود المخلصة من أجل الوطن

ترشيحاتنا

ما هو الذكر الذي يعادل عتق رقبة؟.. ردده الآن فلن يستغرق دقيقة

بسبب هجوم 7 أكتوبر.. ضابط استخبارات بالجيش الإسرائيلي يعلن نيته في الاستقالة

في ثالث أيام رمضان.. 40 ألف فلسطيني يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الأقصى

بوتين: روسيا مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا شعرت بخطر وجودي

الحياة مستحيلة.. الرئيس السيسي يحذر مجددا من عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بفتح معابر إضافية لإدخال المساعدات لغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أسئلة مهمة عليك طرحها قبل شراء سيارة مستعملة

تيك توك تفاجئ صانعي المحتوي بإمكانية تحقيق دخل إضافي فما القصة؟

ماذا يحدث لجسمك عند غسل المواعين يوميًا

لا تتوقعها.. تفاصيل مثيرة للجدل بملابس رامز جلال ببرنامجه

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ