"خلاف بين أخيه وابنه".. مصطفى كامل يكشف كواليس أزمة دفن حلمي بكر

أكد الفنان مصطفى كامل، أنّ ما قدمته نقابة المهن الموسيقية للموسيقار الراحل حلمي بكر بعد وفاته لا يساوي قيمة الموسيقى التي قدمها، مؤكدًا أن النقابة دفعت تكاليف شركة الدفن: "الرسائل موجودة عندي حتى الآن، وكنت مطبق لحد الساعة 10 الصبح".

وأضاف "كامل"، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناة "النهار": "بالنسبة إلى الخلافات التي حدثت عند الدفن، فإن ابنه هشام دشن جروب على واتساب وكنت أحد الموجودين فيه وطلب منا عدم دفن والده قبل مجيئه لأن حلمي بكر توفى قبل أن يأتي إلى مصر".

وتابع الفنان: "طلبت منه رسالة صوتية بهذا الطلب حتى تظهرها نقابة المهن الموسيقية إعلاميا، وأرسل لي الرسالة وصورة له وهو يرتدي بدلة ويضحك، فقلت له لا يستقيم هذا الأمر، كيف ترسل رسالة بصورة وأنت تضحك فيه وستتحدث عن أمر يخص وفاة والدك، لكنه قال إنه لا يملك غيرها، فأرسلنا هذه الصورة إلى الجهات الإعلامية التي نتواصل معها".

شقيقه كان مصمما على دفن حلمي بكر

ولفت، إلى أن شقيقه كان مصمما على دفن حلمي بكر: "بدأت ونادية مصطفى نشعر بأن هناك شيئا ما ليس جيدا، ابنه يريده أن لا يدفن وشقيقه فتحي لا يريد أن يدفن، وكانت هناك اختلافات كثيرة، وكانت وجهة نظر مرتضى منصور هي عدم الدفن إلا بعد اتخاذ الإجراءات التي كلفه بها ابنه هشام".