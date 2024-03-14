معتز إينو: بعشق اللعب في الشارع.. وأتشرف بمسقط رأسي «حلوان»

تحدث معتز إينو، لاعب النادي الأهلي السابق، عن العديد من الذكريات السعيدة في حياته الشخصية، لافتا إلى أنه يتشرف بمسقطه رأسه بمنطقة حلوان، وقضى بها أجمل وأحلى أيام حياته، وكان يعشق اللعب دائما في الشارع.

وأضاف معتز إينو، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، "لاعبي الكرة الحقيقيين كانوا بيلعبوا في الشوارع، وانضموا لمنتخب المدارس والمنطقة واللعب في الدورات الرمضانية.

وأوضح أن كان يتمنى دائما أن يكون مشهورا، معقبا: "كنت بحلم أكون مشهور وألعب في التليفزيون والناس تتصور معايا".

وتابع لاعب النادي الأهلي السابق، أسوأ ذكريات حياتي قرار رحيلي عن النادي الأهلي، وكنت متمسك جدا بالبقاء في الفريق، ولكن عدم المشاركة في المباريات دفعتني لاتخاذ هذا القرار الصعب".