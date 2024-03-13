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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب هجوم 7 أكتوبر.. ضابط استخبارات بالجيش الإسرائيلي يعلن نيته في الاستقالة

رئيس قسم أبحاث الاستخبارات
رئيس قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية بإسرائيل

نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن ضابطًا كبيرًا في المخابرات الإسرائيلية أعلن عن نيته الاستقالة بسبب الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر.

ونقلت هيئة البث العام "كان" عن رئيس قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية الجنرال أميت سار، إنه سيستقيل بمجرد أن ينهي الجيش الإسرائيلي تحقيقاته في إخفاقاته.

وبحسب ما ورد قال سار: "أفهم أنه بمجرد الانتهاء من التحقيق العسكري، فإن الذين سيعيدون بناء كل شيء في مديرية المخابرات العسكرية سيكونون قادة آخرين".

وأوضحت “كان” أن هذه التصريحات جاءت خلال مؤتمر مع رئيس مديرية المخابرات وقائد الوحدة 8200 وضباط استخبارات آخرين.

إسرائيل المخابرات الإسرائيلية الاستخبارات العسكرية هجوم 7 أكتوبر

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