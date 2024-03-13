بسبب هجوم 7 أكتوبر.. ضابط استخبارات بالجيش الإسرائيلي يعلن نيته في الاستقالة

نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن ضابطًا كبيرًا في المخابرات الإسرائيلية أعلن عن نيته الاستقالة بسبب الإخفاقات التي أدت إلى هجوم 7 أكتوبر.

ونقلت هيئة البث العام "كان" عن رئيس قسم أبحاث الاستخبارات العسكرية الجنرال أميت سار، إنه سيستقيل بمجرد أن ينهي الجيش الإسرائيلي تحقيقاته في إخفاقاته.

وبحسب ما ورد قال سار: "أفهم أنه بمجرد الانتهاء من التحقيق العسكري، فإن الذين سيعيدون بناء كل شيء في مديرية المخابرات العسكرية سيكونون قادة آخرين".

وأوضحت “كان” أن هذه التصريحات جاءت خلال مؤتمر مع رئيس مديرية المخابرات وقائد الوحدة 8200 وضباط استخبارات آخرين.