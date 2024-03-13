مسلسل حق عرب الحلقة 3 .. اعتراف خطير لـ وفاء عامر

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل حق عرب العديد من الأحداث المثيرة والمهمة.

فبعد أن عرض أحد الأشخاص مبلغا كبيرا على عرب السويركي من أجل قتل رياض الخولي ، قام احمد العوضي بالذهاب إلى عبد ربه وأبلغه بالمكيدة التي يدبرها أحد الأشخاص له.

ليقوم عبد ربه بإعطاء العوضي بعضا من المال ويتأكد من ولائه الكامل له ، حيث تبين أنه من وضع تلك المكيدة له.

وظهر خلال الحلقة ان وفاء عامر قامت بتبديل ابنها مع ابنه جلال السويركي، خوفا من قتل عبد ربه لابنها.

مسلسل حق عرب :

بدأت احدث الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب ، في عام ١٩٩٠ في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل.

ورأى رياض الخولي مناما بتواجده داخل سرداب ،، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له الشيخ ان ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك.



ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.



روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.