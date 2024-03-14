ميدو: كل العمر ما يعدي بحب زوجتي أكتر كأننا عيال لسه متجوزين

أكد أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق أن زوجته أحلى من ملكة جمال بلجيكا.



وقال ميدو في برنامج أسرار، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، على قناة النهار: "والله العظيم يسرى احلى في الشكل، انا بشوف ان مراتي قمر".



وأوضح ميدو أنه تزوج من ٢٢ عام ، لافتا إلى زيادة حبه لزوجته بمرور الوقت والأيام.



وأضاف أن سبب حبه لزوجته انه يوجد ما وصفه ب "الكيمستري الكبيره جدا".. وتابع: انا بقول أن مهم جدا إن أي راجل عشان أي راجل وست جوازتهم تعيش ان هم يكونوا بيعرفوا يتكلموا مع بعض، ده مهم يبقى في لغه حوار وفي كلام، انا ساعات بقعد انا ويسرى نتكلم ساعتين.



وكشف ميدو عن طبيعة علاقته بأسرته، قائلا: “هي دلوقتي شغاله معايا ونتعامل كأننا عيال صغيره متجوزه.. بناخد ولادنا وننزل نروح نقعد معاهم في حته”.

ميدوعن زوجته: مابحبش أخلي شكلها وحش قدام حد



وأضاف أنه دائما يصرح لها بحبه قولا وفعلا، مشيرا إلى أنه يخاف عليها جدا. كما أنه يحبها ويقدرها جدا قائلا" "مابحبش أخلي شكلها وحش قدام حد".