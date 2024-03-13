أحمد حسام ميدو يكشف تفاصيل حياته فى برنامج «أسرار»

يحل الكابتن أحمد حسام ميدو ضيفًا على برنامج "أسرار"، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر، على قناة "النهار".

ويتحدث "ميدو" في برنامج "أسرار" عن مشواره الرياضي وحياته الشخصية بجانب تصريحات وردود عن أزماته المثيرة السابقة.

برنامج “أسرار” تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتستضيف من خلاله عددا من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

محمد سامى

زحل المخرج محمد سامي ضيفا على برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة “النهار”، وكشف عن العديد من التفاصيل الخاصة حول أعماله، وعن نجاحاته الكبيرة في الأعمال الدرامية، وآخرها مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، والذي يعرض بموسم رمضان الحالي.

وعلق محمد سامي على حب شهوة جمع المال التي لديه، قائلًا: "معنديش شهوة جمع المال ومش بشوفه تقييم للفنان لأني من أسرة غنية مش بسيطة، وعندي شهوات أهم من الفلوس وهي جمع الحيوانات وعندي فوق الـ 1000 حيوان".

وقال سامي:”مبخفش من الحسد، ومبحبش فكرة الشيوخ، يعني إيه أجيب شيخ يقرأ لي وأمي موجودة بتقرأ لي، معنديش مشاكل مع حد في المشايخ، لكن مبحبش أتكلم عن المشايخ ولا السياسيين، وعلاقتي بربنا بشوفه البديع الرحمن، لأنه خلق الحيوانات والألوان اللي أنا بحبها، وبطلب من ربنا طلبات تضحك، زي لو عربيتي عطلت أقوله مشيها، وممكن وأنا بعمل مشهد بطلب من ربنا إنه يبقى تريند”.