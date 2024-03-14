ميدو: هبقى أصغر رئيس نادي للزمالك..وعمري ما أنزل انتخابات ضد حازم إمام

قال احمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق أنه يعتزم رئاسة نادي الزمالك بعد الإنتهاء من مشروع خاص به يعكف الآن على أن يوقفه على رجله على حد وصفه.



وأضاف ميدو في مقابلة مع برنامج أسرار الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر: "اللي يمسك نادي الزمالك لازم يكون رجل شجاع لا يخاف من احد، انا الحمد لله ما بخافش الا من ربنا، ولو مسكت رئيس الزمالك أو نائب رئيس الزمالك وبعد كده رئيس الزمالك هحارب على حقوق الزمالك حتى لو هتسجن".



وأوضح ميدو أنه أصغر لاعب فى الزمالك عبر التاريخ، وأصغر مدرب درب الزمالك عبر التاريخ، وأصغر مدرب فاز ببطوله في تاريخ مصر، ويتطلع إلى أن يكون "أصغر رئيس لنادي الزمالك عبر التاريخ".

ميدو: لو حازم نزل ريس انا هنزل نائب معاه



وردا على سؤال ما إذا كان من الممكن أن يخوض الانتخابات ضد حازم إمام، قال ميدو: "عمري ما هنزل في انتخابات الزمالك قدام حازم". وأضاف: "يا سلام اه والله لو حازم نزل ريس انا هنزل نائب معاه".