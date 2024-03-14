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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا يفعل من فاتته صلاة العشاء ودخل المسجد ووجد الإمام فى التراويح؟

صدى البلد

هناك من تفوته صلاة العشاء وعندما يدخل المسجد يجد الإمام فى صلاة التراويح فيتساءل: “ماذا يفع هل يصلي العشاء منفردا أم يصلي التراويح ثم العشاء؟”.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلة إنه يجوز لمن فاتته صلاة العشاء في جماعة أن يأتمَّ بإمام صلاة التراويح بنِيَّة صلاة العشاء، ويُتِمَّ صلاة العشاء بعد تسليم الإمام.

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حكم وجود جماعتين واحدة تصلى العشاء والأخرى التراويح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم وجود جماعتين فى وقت واحد جماعة تصلى العشاء وأخرى تصلى التراويح؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إن جمهور الفقهاء يرون أن هذا الفعل مكروه، لأن الغرض من صلاة الجماعة اجتماع الناس، ووجود جماعتين فى قت واحد فى مسجد واحد معناها أن هناك تفرقة وهذا يكرهه الإسلام.

وأضاف أمين خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب" أن الأولى والأفضل أن يصلى المتأخر صلاة العشاء  خلف من يصلى التراويح.

وأشار أمين الفتوى إلى أن بعض الفقهاء كالشافعية أجازوا للإنسان أن يصلى الفرض خلف النفل.

وأكد أمين الفتوى أنه يمكن  للشخص الذى تأخر عن صلاة العشاء فى جماعة أن يصليها مع الإمام الذى يصلى التراويح ولا شيء فى ذلك.

حكم وجود جماعتين واحدة تصلى العشاء والأخرى التراويح ماذا يفعل من فاتته صلاة العشاء ودخل المسجد ووجد الإمام فى التراويح صلاة التراويح

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