السفير البابوي بمصر يترأس القداس الاحتفالي بكنيسة سان جوزيف بوسط البلد |صور

ترأس مساء أمس، سيادة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، صلاة القداس الإلهي، احتفالًا بعيد تجليس قداسة البابا فرنسيس، على كرسي القديس بطرس، بالفاتيكان.

أقيم الاحتفال بكنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان، بوسط البلد، بمشاركة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، والمطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك.

وشارك أيضًا الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، حيث قام كورال سان جوزيف، بقيادة الاب بطرس دانيال، بتقديم ترانيم عدة.

كذلك، حضر الاحتفال ممثلون للكنيستين الأرثوذكسية، والأسقفية، والأزهر الشريف، والسفارات، والقنصليات لمختلف الدول بالقاهرة.