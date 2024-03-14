بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تستعد لإصدار كارت خدمات خاص بكبار السن أو المسنين أو الرواد، مشيرا إلى أنه مثلما هناك بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة يحصلون من خلالها على مجموعة من الخدمات التي تقدمها الحكومة، سيكون هناك نفس الشئ لـكبار السن.

وأضاف محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حواره ببرنامج “ًصباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن بطاقة الخدمات لكبار السن تتيح لهم عدم الوقوف فى طوابير وحصولهم على خصومات خاصة عند ركوب المواصلات والمرافق العامة للدولة.

وتابع محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا الأمر يضمن رعاية صحية خاصة لهذه الفئة بما في ذلك غير المؤمن عليهم فى جهات العمل الحكومية، لافتا إلى أن هناك إلزاما بحصول هذه الفئة على الرعاية الصحية والاجتماعية اللائقة.