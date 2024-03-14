تعرف على سعر الدولار والذهب.. وبشرى سارة للمواطنين بشأن بطاقة الخدمات لكبار السن

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

استقرار عيار 21| أسعار الذهب الآن في مصر



قدم برنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”. تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الخميس 14 مارس 2024.



ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

قال محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية تستعد لإصدار كارت خدمات خاص بكبار السن أو المسنين أو الرواد، مشيرا إلى أنه مثلما هناك بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة يحصلون من خلالها على مجموعة من الخدمات التي تقدمها الحكومة، سيكون هناك نفس الشئ لـكبار السن.

وأضاف محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال حواره ببرنامج “ًصباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن بطاقة الخدمات لكبار السن تتيح لهم عدم الوقوف فى طوابير وحصولهم على خصومات خاصة عند ركوب المواصلات والمرافق العامة للدولة.

السكر بـ27 جنيها والزيت بـ 65.. جولة داخل معرض أهلا رمضان





عرض برنامج “صباح البلد" المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، اليوم الخميس جولة داخل معرض أهلا رمضان وأسعار السلع الغذائية هناك.

ووفقا للتقرير، قال أحد البائعين، إن جميع السلع الغذائية متوفرة، والسكر ب27 جنيه والزيت ب65 جنيه، وكيلو الدقيق ب27 جنيه، لافتا إلى أن أكثر منتجين يقوم المواطن المصري بالإتجاه إليهم هم الزيت والسكر، ويتم ضخهم كل يوم بإستمرار.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 14 مارس 2024





استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 14 مارس 2024.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم:

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.49 جنيه للبيع، و48.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 53.00 جنيه للبيع، و52.84 جنيه للشراء.

بوتين يدعو الروس للتعبير عن وطنيتهم عبر التصويت في الانتخابات الرئاسية





دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الروس للتعبير عن "وطنتيهم" عبر التصويت في الانتخابات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

سامح شكري: اهتمام بزيادة الاستثمارات وحجم التجارة مع إسبانيا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ ثمة اهتمام بزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة بين مصر والإمارات على المستوى السياسي والعمل على زيادة مساهمة الشركات الإسبانية في جهود مصر التنموية والعمل على زيادة الاستثمارات وحجم التجارة بين البلدين.

وأضاف "شكري"، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، على الهواء: "تم الطرح فيما بيننا بخصوص زيادة اهتمام مستثمري البلدين بمجالات التعاون وتفعيل مجلس الأعمال القائم بين البلدين العمل على زيادة وتيرة الاستفادة المتبادلة من العلاقات الاقتصادية".

وزير خارجية إسبانيا: مصر شريك مهم لنا.. وتلعب دورا رئيسا إزاء غزة





توجه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، للرئيس عبدالفتاح السيسي وسامح شكري وزير خارجية مصر بخالص الشكر على كرم الضيافة.

وأضاف ألباريس، في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري، الذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، على الهواء: "وزير الخارجية المصري يلعب دورا بارزا في هذه المرحلة التي يعاني فيها قطاع غزة"، لافتًا إلى أنه جرى تناول العلاقات الثنائية بين مصر وبلاده.

استشاري صحة: أدوار البرد منتشرة الآن.. ونحذر من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية





علق الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، على بيان الحكومة المتعلق بمتحورات كورونا، وعدم وجود شئ يدعو للقلق أو التوتر، قائلاً إن بالبيان واضح ومطمئن جدا لجميع المواطنين، منوهاً بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم الترويج لها على السوشيال ميديا.

وأكد «حتة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، على أهمية متابعة البيانات التي تخرج عن الحكومة الواضحة والصريحة من وزارة الصحة، فلا يوجد أي مبرر للإخفاء أو التعتيم حول أي مستجدات في هذا الصدد، مشيرًا إلى أن أدوار البرد وإصابات الجهاز التنفسي سواء العلوي أو السفلي تنتشر الآن كون هذا الموسم الخاص بهم.

الصحة الفلسطينية: استشهاد 31341 وإصابة 73134 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي بغزة





عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت استشهاد 31341 فلسطينيا وإصابة 73134 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وكشفت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال نفذ 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن استـ.ـشـ.ـهاد 69 فردا وإصابة 110 آخرين.

