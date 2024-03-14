عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إسبانيا من الجامعة العربية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين قريبا

أبو الغيط ووزير خارجية
أبو الغيط ووزير خارجية إسبانيا

أكد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، أولوية وقف إطلاق النار بشكل فوري ومُستدام في قطاع غزة، والحفاظ على الوحدة والاتصال الجغرافي بين غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب الآجال.

وقال وزير خارجية مملكة إسبانيا، في كلمة له أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، عقب جلسة مباحثاته مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن بلاده ترفض استمرار الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وترفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

 

وشدد على ضرورة إدخال المساعدات  بكميات كبيرة وبشكل عاجل ومستدام إلى غزة، ورفض التهجير القسري والوقوف ضد عملية إسرائيلية مفترضة على رفح.

وخلال لقائه مع أبو الغيط، أكد وزير الخارجية الاسباني عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت قريب.

الأمانة العامة للجامعة العربية الأمين العام للجامعة العربية التهجير القسري للشعب الفلسطيني الجامعة العربية التهجير القسري الدولة الفلسطينية المستقلة الشعب الفلسطيني الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1000 جنيه |الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 رابع يوم رمضان

بطاقة خدمات لكبار السن.. بشرى سارة للمواطنين

25 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن رابع أيام رمضان.. وهذا ثمن البيض الآن

48 جنيها.. انخفاض سعر الدولار داخل البنوك المصرية اليوم الخميس

لاعب الزمالك أمام القضاء|شيكابالا تقاضي الريالات من أمير سعودي وتخلف عن الدورة الرمضانية..تفاصيل

رسمياً|منع عقد أي امتحانات بالمدارس من 4 لـ7 مايو مراعاةً لأعياد المسيحيين

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

هل يهبط لـ40 قريبًا؟|الجنيه يواصل رحلة الصعود أمام الدولار.. وهذا ثمنه الآن

ترشيحاتنا

إيران تعلن تشكيل تحالف بحري مع روسيا والصين لتأمين شمال المحيط الهندي

فصل الطلاب المتغيبين بالمدارس وحرمانهم من أعمال السنة | تفاصيل

بالأسماء والأسباب.. رحيل 6 لاعبين عن الأهلي نهاية الموسم

ضبط صاحب شركة بالقاهرة يجمع تبغ السجائر مجهول المصدر لطرحه بالأسواق

كسر حصار.. حماس تصدر بياناً عاجلاً للاستنفار إلى المسجد الأقصي في رمضان

سقوط عصابة النصب على راغبي التوظيف واستدراجهم عبر السوشيال ميديا وسرقتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط مطالبات بإيقافه في أحداث القمة.. أمير سعودي يهاجم شيكابالا ويعتزم مقاضاته

حكاية هبوط كيلو اللحمة من 400 لـ 250 جنيهًاَ.. وهنا أرخص سعر في مصر

نشرة المرأة و الصحة| إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال...ماذا يحدث للبشرة عند استخدام زيت خشب الصندل؟

المقلب قلب بجد| حكاية أزمة زوج نيلي كريم وباسم سمرة.. اتهام علني ورد قاسي

فيديو

حسن عبدالفتاح: نقابة المهن التمثيلية مش بتشغل وعمري ما طلبت شغل |خاص

من الثقافي للحشاشين.. أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب يستعيدان ذكريات 24 عاما

لم ينجح أحد وعلاقتي بحسام دم.. شيرين عبدالوهاب تروي تفاصيل لأول مرة

هتجيب فلوس كده ودمك مش خفيف|زوج نيللى كريم يفتح النار على رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ