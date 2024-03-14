وزير خارجية إسبانيا من الجامعة العربية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين قريبا

أكد وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، أولوية وقف إطلاق النار بشكل فوري ومُستدام في قطاع غزة، والحفاظ على الوحدة والاتصال الجغرافي بين غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب الآجال.

وقال وزير خارجية مملكة إسبانيا، في كلمة له أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، صباح اليوم الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، عقب جلسة مباحثاته مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن بلاده ترفض استمرار الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، وترفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وشدد على ضرورة إدخال المساعدات بكميات كبيرة وبشكل عاجل ومستدام إلى غزة، ورفض التهجير القسري والوقوف ضد عملية إسرائيلية مفترضة على رفح.

وخلال لقائه مع أبو الغيط، أكد وزير الخارجية الاسباني عزم بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت قريب.