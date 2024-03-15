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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص موبايل سامسونج في مصر تشتريه في رمضان 2024

أرخص موبايل سامسونج
أرخص موبايل سامسونج في مصر تشتريه في رمضان 2024

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد البحث عن الهواتف الذكية بأسعار مناسبة.

 

في هذا التقرير، سنستعرض أرخص موبايل سامسونج في مصر لعام 2024:

 

Samsung Galaxy A04e

يُعدّ موبايل Samsung Galaxy A04e أرخص موبايل سامسونج واحد فقط في مصر لعام 2024. يبلغ سعره حوالي 5000 جنيه مصري، ويقدم ميزات أساسية مثل:

• شاشة: شاشة LCD بحجم 6.5 بوصة.

• كاميرا: كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

• بطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة.

• ذاكرة: 3 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 32 ميجابايت من سعة التخزين الداخلية.

• الميزات: معالج ثماني النواة، Android 12، Wi-Fi، Bluetooth، منفذ USB.

مميزات موبايل Samsung Galaxy A04e:

• سعر رخيص: يُعدّ موبايل Samsung Galaxy A04e أرخص موبايل سامسونج واحد فقط في مصر.

• بطارية قوية: تتميز بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مما يمنحك عمر بطارية طويل.

• شاشة كبيرة: شاشة الهاتف بحجم 6.5 بوصة، مما يجعلها مناسبة لمشاهدة الفيديوهات ولعب الألعاب.

• نظام تشغيل حديث: يعمل الهاتف بنظام Android 12، وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل Android.

عيوب موبايل Samsung Galaxy A04e:

• ذاكرة صغيرة: ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 3 ميجابايت وسعة التخزين الداخلية 32 ميجابايت، مما قد لا يكون كافيًا لبعض المستخدمين.

• معالج ضعيف: معالج الهاتف ثماني النواة، لكنه ليس قويًا بما يكفي لتشغيل الألعاب الثقيلة.

• كاميرا متوسطة: كاميرا الهاتف بدقة 13 ميجابكسل، وهي ليست جيدة لالتقاط الصور عالية الجودة.

الخلاصة:

يُعدّ موبايل Samsung Galaxy A04e خيارًا مناسبًا للمستخدمين الذين يبحثون عن موبايل سامسونج واحد فقط بسعر رخيص.

ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن موبايل بكاميرا جيدة وميزات متقدمة، فقد لا يكون هذا الهاتف هو الخيار الأفضل لك.

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