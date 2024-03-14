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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم.. مدحت العدل ضيف "الوش التاني" مع شوبير

صدى البلد

يحل الشاعر والمؤلف والسيناريست مدحت العدل ضيفا على برنامج "الوش التاني" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على إذاعة أون سبورت إف إم على تردد 93.7 عصر اليوم.

ويتحدث العدل عن بدايته الفنية والنجوم الذين عمل معهم، كما يروي كواليس علاقته مع عمرو دياب والتعاون الكبير بينهما .. ويكشف سبب غياب محمد فؤاد عن الساحة .. وكواليس جديدة في تصوير فيلم همام في أمستردام.

برنامج "الوش التاني" يذاع من يوميا في رمضان من الساعة الرابعة عصرا حتى الخامسة ومن تقديم الإعلامي أحمد شوبير، ويرأس تحريره وليد عبد السلام، ويضم فريق الإعداد كلا من عبدالحميد فراج وعادل عبدالله.

احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير السيناريست مدحت العدل اون سبورت مدحت العدل

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