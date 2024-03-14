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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تحصل على مراكز متقدمة بتصنيف سيماجو "Scimago 2024"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

حصدت جامعة المنصورة عدد من المراكز المتقدمة علي مستوي الجامعات المصرية بتصنيف سيماجو   « Scimago »   العالمى فى تقريره عن عام 2024 ، حيث تصدرت المؤشرات وحققت ترتيباً متقدماً على مستوى الجامعات المصرية وحصلت على: 


-  المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى تخصصات الهندسة المدنية و الإنشائية ، علوم الغلاف الجوي ، علم النفس.


- المركز الثاني فى تخصصات الأعمال والإدارة والمحاسبة، الرياضيات، الجيولوجيا، هندسة المحيطات، تشريح، علم الأوبئة، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض الكلى، الأشعة والطب النووي، الجراحة، جراحة المسالك البولية، التعليم، علوم المكتبات والمعلومات.


- المركز الرابع ضمن قائمة الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية ضمن ال (Q1) أي الـ 25% الأعلى في التصنيف.
-  إدراج مستشفيات جامعة المنصورة ضمن قائمة مؤسسات (Q1)
و قال الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة  إن إحراز هذا التقدم يعد إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات جامعة المنصورة فى إطار سعيها الدائم للارتقاء بترتيبها داخل التصنيفات الدولية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للجامعة و تطبيقاً للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى و البحث العلمى التى أطلقتها الوزارة، و بما يتفق مع أهداف رؤية مصر 2030 فى تعزيز وضع مصر كقبلة تعليمية فى المنطقة .


كما أشار  سيادته على أن تقدم الجامعة الملحوظ فى العديد من التصنيفات العالمية يرجع إلى حرص الجامعة الشديد على النهوض بالعملية التعليمية و الخطط البحثية فى  العلوم التطبيقية و العلوم الإجتماعية و الإنسانية و توجيهها نحو تلبية احتياجات الدولة و المشروعات القومية ، و أيضا الإهتمام بالنشر الدولى ، مؤكداً على أن الجامعة تسعى جاهدة  لتعظيم الإستفادة من  ثرواتها البشرية و المادية المتميزة لتشجيع البحث العلمي التطبيقي و النشر العلمي الدولي  و التقدم للمشروعات التنافسية محلياً و دولياً ، و ذلك فى إطار تنفيذ خطتها لاستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية و إحراز المزيد من التقدم فى مختلف التصنيفات الدولية. 


جدير بالذكر أن تصنيف سيماجو العالمي « Scimago » للمؤسسات البحثية و الأكاديمية يعُد من أهم التصنيفات العالمية، و يعتمد المؤشر العام في هذا التصنيف على ثلاثة مؤشرات كما يلي : 50% لمؤشر الأداء البحثي، و 30% لمؤشر مخرجات الابتكار، و 20% لمؤشر التأثير المجتمعي ، و يندرج تحتها 17 مؤشرًا فرعيًا لتقييم الأداء، و يضم "مؤسسات حكومية ، مؤسسات بحثية ، مؤسسات صحية ، شركات ، مؤسسات غير هادفة للربح " ، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات في تصنيف هذا العام (9054) مما يعني قوة المنافسة الدولية بين المؤسسات المدرجة في التصنيف.

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