إشادة برلمانية برسائل السيسي مع رئيس وزراء هولندا.. ونواب: التطرق لوقف إطلاق النار على غزة يعكس الاهتمام بفضح جرائم الاحتلال

برلماني:مصر أول من سعت لوقف إطلاق النار في غزة الشهور الخمسة الماضية عربيا واقليميا ودوليا

برلماني: لقاء السيسي ورئيس وزراء هولندا يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس وزراء مملكة هولندا مارك روته بقصر الاتحادية ، وشهد اللقاء التباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة .

في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بهذا اللقاء ، مؤكدين أنه سيسهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين .

بداية ، أكد النائب محمد نشات العمده، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، على أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس السيسي خلال مباحثاته مع رئيس وزراء هولندا، وتحديدا فيما يخص القضية الفلسطينية، قائلا: تكشف عن وعي تام للقيادة المصرية بمخططات اسرائيل السافرة في قطاع غزة ونحو مدينة رفح المصرية.



وأشار نشأت العمده، في تصريح صحفي له اليوم، إلى مطالبة الرئيس السيسي بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء إسرائيل لأعمالها العدائية، وبذل الجهود الصادقة في هذا الصدد باعتبار ذلك شرطاً أساسيًا لإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وإنهاء مظاهر التصعيد والتوتر في مختلف أنحاء الإقليم كذلك، قائلا: مصر أول من سعت لوقف إطلاق النار والعمل عليه، طوال الشهور الخمسة الماضية عربيا وإقليميا ودوليا.



وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما تمارسه إسرائيل في قطاع غزة، إبادة حقيقية وليست حربا أو مجرد أعمال قصف، مشيرا إلى ما قاله الرئيس السيسي، أن ما تمارسه سلطة الاحتلال إزاء المدنيين في قطاع غزة، يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن مصر حذرت مراراً من الخطط الإسرائيلية لجعل الحياة في قطاع غزة مستحيلة، وتحذر كذلك من المُخطط الإسرائيلي لشن عملية عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية بما يُهدد حياة ما يزيد عن واحد ونصف مليون نازح تتحمل إسرائيل مسئولية حمايتهم وفقاً لقواعد القانون الدولي.



وشدد نائب الصعيد أن موقف مصر واضح وعلى القيادة الاسرائيلية الحالية ألا تغامر بالسلام مع مصر، وأن تتراجع عن أعمالها العدوانية في القطاع، وبالبحث عن تسوية سياسية تضمن قيام الدولة الفلسطينية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



واختتم النائب محمد نشات العمده، أن موقف مصر الحاسم تجاه الاحتلال الاسرائيلي مقدر من العالم كله، علاوة على تواصل المساعدات على كافة الجبهات من اجل الشعب الفلسطيني.



من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى اباظه أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا، والتباحث بشأن تطوير العلاقات الثنائية، ومستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصة جهود مصر لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

وقال أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر ، إن لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء هولندا يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات خاصة مجال الهيدروجين الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح أمين اللجان المتخصصة ، أن تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية وضرورة وقف إطلاق النار على غزة، دليل على دور مصر المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والحفاظ على أرواح الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار اباظه ، إلى أن تطرق الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار على غزة واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية، يعكس حرصه على استغلال كافة اللقاءات الدولية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة ودعوة المجتمع الدولي لتبني رؤية مصر لحل القضية الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة.

وأكد الدكتور مصطفى اباظة ، علي ضرورة اصطفاف الشعب المصري، والالتفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة كما عهدناه دائماً، وإدراك حجم التحديات التي تواجه مصر، وما يُحاك لها من مؤامرات وشائعات وتشويه للدور المصري الرائد في دعم القضية الفلسطينية، علاوة على دعم جهود الدولة في الحفاظ على أمنها واستقرارها.