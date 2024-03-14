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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: توجيهات الرئيس بالتوسع في الاستثمار بالموارد البشرية خطوة للمستقبل

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب حافظ عمران عضو مجلس النواب، على أهمية توجيهات الرئيس السيسي للحكومة خلال اجتماعه برئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي و وزيرة التخطيط، هالة السعيد، بمواصلة الجهود الرامية للتوسع في الاستثمار في الموارد البشرية المصرية، والعمل على استكشاف واستغلال كافة الفرص التنموية المتاحة، وتوجيه الاستثمارات بما يحقق أعلى العوائد للمواطنين.

وقال عمران، في تصريح صحفي له اليوم، إن هذا ما تحتاجه مصر فالاستثمار في البشر أعلى وأغلى أنواع الاستثمار وفوائده كثيرة على المدى القصير والمتوسط والطويل، لافتا أن الاستثمار في التعليم والصحة وحياة كريمة، استثمار مباشر في البشر وتنمية وتطوير حياتهم وواقعهم، قائلا: تراجع معدلات الفقر والبطالة في مصر وفق تقارير عالمية يؤكد نجاح خطة التنمية في مصر .

 

وأوضح عضو مجلس النواب، ان الدولة المصرية تمر بحالة من الاستقرار، كما أن القرارات الاقتصادية الاخيرة سواء في رأس الحكمة أو تحرير سعر الصرف قضت على ازدواج سعر الصرف وفتحت الباب من جديد للاستثمارت، مضيفا أن اطلاع السيسي على الخطة الاستثمارية للدولة، والتوجيه بأن تكون الأولوية بشكل أساسي لتنمية المورد البشري من خلال التركيز بصفة خاصة على قطاعي الصحة و والتعليم، يكشف رؤية مصر للجمهورية الجديدة والمستقبل.

 

واختتم النائب حافظ عمران، أن توجيهات السيسي بالاستثمار والتوسع في التنمية البشرية يكشف عن رؤية جادة لتنمية الوطن وقدرات المواطن المصري في مختلف المجالات.

حافظ عمران مجلس النواب الرئيس السيسي

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