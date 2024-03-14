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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاجأة بشأن ضيوف رامز جاب من الآخر الحلقة 4

رامز جاب من الأخر
رامز جاب من الأخر

حل الفنان محمد لطفي والفنان محمد شاهين، ضيفي الحلقة الرابعة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، للفنان رامز جلال.

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لا تتوقعها.. تفاصيل مثيرة للجدل بملابس رامز جلال ببرنامجه

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رامز جاب من الآخر.. محمد ثروت يضع "روج" لـ أوس أوس

وكشف برومو برنامج "رامز جاب من الاخر" الذى يقدمه رامز جلال عن قائمة النجوم والمشاهير الذين يقعون ضحايا فى البرنامج.

 

وظهر عدد من النجوم فى برومو برنامج "رامز جاب من الآخر"، من بينهم أحمد السقا، وباسم سمرة، ومحمد لطفي، وميرهان حسين، وأحمد حسام ميدو، وكزبرة، ونجلاء بدر، وسمية الخشاب، ومحمد شاهين، وباميلا الكيك، وعبد الناصر زيدان، ومحمد رياض، وحمادة هلال، وحسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني، وهدى المفتي، وأحمد مالك، وآيتن عامر، ومي عمر، ونسرين أمين، ويسرا اللوزي، وانتصار، وأحمد فهمي.

 

رامز جاب من الاخر رامز برنامج رامز جاب من الاخر حمدي الميرغني حمادة هلال فضائية إم بي سي مصر عبد الناصر زيدان سمية الخشاب

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