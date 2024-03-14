تطور عاجل ..محمد صلاح يتواصل مع وزير الرياضة بعد استبعاده من معسكر مارس

يشهد منتخب مصر، أزمة حاليا مشتعلة بين الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة التؤام حسام حسن وابراهيم حسن ومحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي.



وعلم صدي البلد، أن نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح تواصل مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، وذلك بعد استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في البطولة الودية بالقاهرة.

صلاح يؤكد تواجده في معسكر يونيو المقبل

وأكدت مصادر صحفية، أن صلاح أكد للوزير التزامه بالتواجد مع المنتخب في معسكر شهر يونيو المقبل، لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وعد وزير الرياضة لـ محمد صلاح

وأشارت تقارير صحفية، إلي أن صلاح حصل على وعد من الوزير بعقد جلسة خاصة مع حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، بعيدًا عن أجواء المعسكر، لحل أي سوء تفاهم بينهما والحديث عن المرحلة القادمة، على أن يتواجد في هذه الجلسة جمال علام رئيس اتحاد الكرة.

وكان حسام حسن قد استبعد محمد صلاح من قائمة المنتخب لمعسكر مارس الجاري، وذلك بناءً على رغبة ناديه ليفربول، الذي طلب من صلاح التواجد معهم في الدوري الإنجليزي للمشاركة بشكل تدريجي خوفًا من تفاقم إصابته.

وتعد هذه الخطوة من جانب الوزير إيجابية لتهدئة الأزمة بين صلاح وحسام حسن، وضمان مشاركة نجم ليفربول مع المنتخب في الاستحقاقات القادمة.