دعاء يوم الجمعة في رمضان.. اللهُّم إني أسألك حُسن الصيام وحُسن الختام 

دعاء يوم الجمعة في رمضان، من المحبب لقلب كل مسلم أن تكون علاقته مع الله علاقة وطيدة أن أي عمل من الممكن أن يقرب بينه وبين الله يصبح من أحب الأعمال إلى قلبه والتي منها الدعاء ومن الدعاء دعاء يوم الجمعة في رمضان، خاصة وأن كانت هذه الجمعة هي أول جمعة في شهر رمضان الكريم، حيث يحاول الكثير من المسلمين التعرف على دعاء يوم الجمعة في رمضان حتى يتثنى لهم ترديدها في هذا اليوم الممتلئ بالنفحات والروحانيات.

ومن دعاء يوم الجمعة في رمضان نقول في هذه الجمعة من رمضان اللهم أني أسألك تفريجا لكل هم واستجابة لكل دعاء وشفاء للمريض وغفران لكل ذنب ورزقا لكل محتاج الحمد لله على نعمة الاسلام.

- اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لأفراحنا يا رب، اللهم ارحمنا بالقران يا رب.

- اللهم اجعلنا ممن تدركهم الرحمة ثم المغفرة ثم العتق من النار، نسأل الله أن تكون ثلاثين ليلة من الجبر والغفران والستر والطمأنينة والسعادة وتحقيق كل تلك الأدعية التي ستخرج من أجوافنا إلى السماء.

- يا رب اجعل أول جمعة من رمضان تفريجًا لكل كرب واستجابة لكل دعاء وغفرانا لكل ذنب، ونسألك يا الله أن تجعل اول جمعة من رمضان فاتحة خير.

- اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم ارحمني برحمتك.

- اللهم في أول جمعة من رمضان اجعلنا ممن عفوت عنهم، وغفرت لهم ورحمتهم، ورضيت عنهم وحرمتهم على النار، وكتبت لهم الجنة بلا سابق حساب برحمتك يا ارحم الراحمين.

- اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوّتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهُّم إني أسألك حُسن الصيام وحُسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان.



دعاء الجمعة في رمضان

دعاء الجمعة في رمضان، مع قدوم أول جمعة من شهر رمضان الكريم تتزايد أعداد محركات البحث عن دعاء الجمعة في رمضان حيث يتطلع المسلمون لمعرفة بعض من صيغ دعاء الجمعة في رمضان كي يتقربوا بها إلى طوال هذا اليوم، ويبادر المسلمون في كل بقاع العالم إلى الإكثار من الطاعات في شهر رمضان والذي يحتل مكانة كبيرة في نفوس المسلمين، كما يشغل دعاء الجمعة في رمضان اهتمام الكثير والآن نستعرض لكم بعض من أمثلة دعاء الجمعة في رمضان:

- اللّهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى. اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

- اللهم أبعد عني رفقاء السوء، اللهم جنبني الفواحش والمعاصي، اللهم اغفر لي ذنبي، وطهّر قلبي، وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهُم اجعلنا في يوم الجمعة ممن عفوت عنهُم ورضيت عنهُم وغفرت لهُم وحرمتهُم من النار وكتبت لهُم الجنّة.

- اللهم أكتب لنا في يوم الجمعة في رمضان اليُسر لمن يعاني من العسر والراحة لمن به هم والسعادة للمحزون والشفاء للمريض والإجابة لمن دعا.

- اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، واسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا غيث الإيمان في القلوب ولا تمنع عنا رحمتك يا رب العالمين.

- في يوم مبارك كجمعة في شهر رمضان أسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل لنا صيامنا وقيامنا ودعائنا.

- اللهم ارفَع اسَمي واسَم والدي ووالدَتِي وأهِلي وأقربائي وأحبائي وأصدقائي وكل منْ له حَق علي وجميع المسلمين مع قَائمَة العُتَقاء مِنْ النَار في هذه الجمعة وهذا الشهر المبارك.

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا وليّ المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

- ربي إنه يوم جمعة وفي رمضان الخير فأكتب لنا الخير فيها وأسعد فيها قلوبنا.

دعاء يوم الجمعة في شهر رمضان

دعاء يوم الجمعة في شهر رمضان، يوم الجمعة من الأيام العطرة المليئة بالنفحات ومع وجودها في شهر رمضان تزداد النفحات والروحانيات، ودعاء يوم الجمعة في شهر رمضان من الأمور المستحبة فعلها في أيام الجمعة في الشهر الكريم، كذلك الاستعداد ليوم الجمعة من الأمور التي أوصانا بها الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم والتي تؤجر على فعلها مثل الاغتسال وقراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي الكريم، وترديد دعاء يوم الجمعة في شهر رمضان حتى نلتمس ساعة الاستجابة، ومن صيغ دعاء يوم الجمعة في شهر رمضان ما يلي:



- اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

- في ليلة هذه الجمعة المباركة من رمضان ربي خذ همي وهم من أحب وذنبي وذنب من أحب وتعبي وتعب من أحب وأسعد قلبي وقلب من أحب وكل ما في صدورنا فحققه يا كريم.

- يا رب في ليلة يوم الجمعة من رمضان ارزقني حسن الظن فيك وعدم انقطاع دعائي لك ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وكل من قال امين.

- اللهم في أول جمعة من رمضان احفظ أولادي وأهلي ولا تريني فيهم مكروها يؤلم قلبي.

- ربي سألتك أن تجعل يوم الجمعة في شهرك الكريم ثوانيها من نور ودقائقها ذنب مغفور وساعتها توفيق وسعادة وسرور.

- اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

- اللهمّ إنّي أسألك عيش السّعداء، ونزل الشّهداء، ومرافقة الأنبياء، والنّصر على الأعداء، يا سميع الدّعاء يا ذا قولٍ وعطاء، وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.

