ضابط سابق في الجيش الإسرائيلي يدعو المواطنين إلى الإطاحة بحكومة نتنياهو

أيد نائب سابق لرئيس أركان جيش الإحتلال الإسرائيلي الانتقادات اللاذعة التي وجهها تشاك شومر لحكومة بنيامين نتنياهو - وذهب إلى أبعد من ذلك.

ودعا يائير جولان، الذي يشغل أيضًا منصب عضو في البرلمان الإسرائيلي حتى عام 2022، "القوى الديمقراطية" في إسرائيل إلى النزول إلى الشوارع و"الإطاحة بأسوأ حكومة في تاريخنا".

إذا كنت تنضم إلينا للتو، فقد دعا شومر، زعيم مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة وقال إن تسامح رئيس الوزراء مع موت المدنيين قد دفع "الدعم لإسرائيل في جميع أنحاء العالم إلى أدنى مستوياته التاريخية".

وقال جولان، الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيشارك في الانتخابات التمهيدية لحزب العمل الإسرائيلي في مايو، إن "الكلمات الحادة والمؤلمة وغير المسبوقة لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، تعكس مشاعر الجمهور الإسرائيلي".

وأضاف: "إن الحكومة الإسرائيلية وقادتها يقودوننا إلى عزلة سياسية، وقطع غير مسبوق في العلاقات مع حليفنا الاستراتيجي، وفشل كامل في الحرب.

"يجب على جميع القوى الديمقراطية في إسرائيل أن تتحد وتخرج إلى الشوارع. وهذا في أرواحنا".

كما شارك وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش في رفض الدعوة لإجراء انتخابات جديدة.

وقال عن تصريحات شومر: "نتوقع من أكبر ديمقراطية في العالم أن تحترم الديمقراطية الإسرائيلية".