خالد الجندي: لهذا السبب يجب الصلاة على النبي أثناء قراءة سورة الشرح

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه يجب على كل قارئ لسورة الشرح أن يتوقف بعد كل آية ويقول، اللهم صلِ وسلم وبارك على سيدنا محمد.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن كاف الخطاب في آخر كل آية في السورة يقصد بها سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أنه عند ذكر رسول الله يجب الصلاة والسلام عليه، كما يجب قراءة السورة بتأمل وتأن.

وتابع الجندي: قراءة سورة الشرح مع الصلاة على النبي بعد كل آية، هو شيء في غاية الروعة والجمال والامتاع، موكدًا ذلك بالحديث الشريف: «إن الله وكل بقبري ملكا أعطاه أسماع الخلائق، فلا يصلي علي أحد إلى يوم القيامة إلا أبلغني باسمه ، واسم أبيه ، هذا فلان بن فلان، قد صلى عليك».

