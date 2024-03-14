وزير الشباب يبحث مع السفير الفرنسي سبل التعاون المتبادل ومشاركة البعثة المصرية بالأولمبياد

بحث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مع إيريك شوفالية، سفير دولة فرنسا بمصر، التعاون المشترك بين الجانبين، وكذلك آخر الاستعدادت لمشاركة البعثة المصرية في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بباريس.



وتركز اللقاء حول تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين وزارة الشباب والرياضة ودولة فرنسا في المجالات الشبابية والرياضية، وكذلك استعدادات البعثة المصرية للمشاركة في دورتي الألعاب الأولمبية والألعاب البارالمبية.



وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته باستقبال السفير الفرنسي إيريك شوفالية، مشيرا إلى أنه تم بحث سبل التعاون المتبادل بين وزارة الشباب والرياضة ودولة فرنسا في العديد من المجالات الشبابية والرياضية.



وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أنه تمت مناقشة استعدادات البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية.



وتم التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين مصر وفرنسا لضمان توفير الدعم والتسهيلات اللازمة للرياضيين المصريين.



كما تمت مناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بالاستعدادات، مثل التدريبات والتجهيزات اللازمة، والبرامج الغذائية والطبية، والتنقلات والإقامة الخاصة بالبعثة.



وتهدف هذه الاستعدادات إلى تأمين أفضل الظروف للرياضيين المصريين، وضمان تحقيق أداء متميز وتمثيل مشرف للبلاد في الألعاب الأولمبية والبارالمبية.



وتشمل الاستعدادات أيضًا التعاون مع الجهات المختصة في مصر وفرنسا لتوفير الدعم الفني والتقني اللازم، بما في ذلك التدريبات والمعسكرات التحضيرية والمسابقات الودية.



من جهته، توجه سفير فرنسا في مصر، بالشكر لوزير الشباب والرياضة على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أنه بصفة شخصية حريص دائما على الرياضة لما لها من أثر كبير في الرياضيين في الصحة العامة، وأيضا لأن الرياضة تعمل على كسر العديد من الحواجز بين البلدان والشعوب.



أوضح أنه لمس رغبة قوية من وزير الشباب والرياضة من أجل تعزيز التعاون بين الشباب في البلدين، مؤكدا أن الشباب المصري يتمتع بقوة وحيوية كبيرة حيث ستعمل البرامج المتوقع تنفيذها على تبادل الخبرات بين الشباب المصري والفرنسي، بالإضافة إلى العديد من البرامج الأخرى.



وأكد السفير أن الدولة الفرنسية أمامها العديد من الأمور الهامة، حيث تستضيف فرنسا دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية، وتبذل فرنسا كل الجهد من أجل أن تكون دورة الألعاب في نسختها الجديدة مختلفة ومتطورة وأكثر شمولا لجميع الرياضيين والشعوب.



حضر اللقاء إيهاب بشير الوكيل الدائم بوزارة الشباب والرياضة، وأشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور عمرو الحداد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لقطاع البطولة ورعاية الأبطال، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ورانيا سامي مدير عام العلاقات الخارجية بالوزارة.