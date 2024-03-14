بعد انهيار جهود رأب الصدع.. وزير الخارجية الإثيوبي يلتقي نظيره الكيني

التقى وزير الخارجية الإثيوبي تايي أتسكيسيلاسي مع نظيره الكيني موساليا مودافادي في مكتبه.

وبحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الإثيوبية، فقد أجرى الوزيران مناقشة مثمرة حول كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين إثيوبيا وكينيا.

ويأتي ذلك اللقاء بعد انهيار الجهود الكينية لرأب الصدع بين الصومال وإثيوبيا، بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم غير قانونية مع المنطقة الانفصالية "أرض الصومال"، تنص على حصول أديس أبابا على 20 كم من ساحل البحر الأحمر لإنشاء قاعدة عسكرية في مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال، وهو الأمر الذي عدته الصومال تدخلا في شئونها وضما لأراضيها.