الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية.. مصطفى بكري: مصر والسعودية بلد واحد في القيم والأصالة والتعاون المشترك | أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

مصطفى بكري: مصر والسعودية بلد واحد في القيم والأصالة والتعاون المشترك

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى إتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أن العلاقات بين مصر والسعودية إستراتيجية، وعلاقات أخوة.

قادر على مواجهة التحديات.. السيسي: نعمل على بناء الإنسان وتطويره

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية المصرية ورافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة .

تناول وجبة الإفطار مع الطلبة.. الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية المصرية ورافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة .

إفطار أصحاب الأعمال الشاقة في نهار رمضان .. المفتي يحسم الجدل

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أن الشرع المقرر، صيام الإنسان، ويؤدي التكليف الشرعي للصيام طوال شهر رمضان، وهو ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى.

انهيار وصراخ محمد شاهين في برنامج "رامز جاب من الآخر".. فيديو

حل الفنان محمد لطفي والفنان محمد شاهين، ضيفا الحلقة الرابعة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، للفنان رامز جلال.

البيت الأبيض: تحقيق عاجل في غارة إسرائيلية على منشأة توزيع غذاء بغزة

دعا البيت الأبيض، إلى إجراء تحقيق سريع في غارة جوية إسرائيلية على منشأة توزيع غذاء تابعة للأمم المتحدة بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

مصطفى كامل عن أزمة مدحت صالح وعلي الحجار: أقسم بالله مظلمتش حد

تحدث الفنان مصطفى كامل، عن تفاصيل الأزمة بين المطربين علي الحجار ومدحت صالح، قائلا: "مدحت صاحبي أكتر لكن أستاذ علي أخي الكبير وفي عزاء حلمي بكر كنا بنحضن في بعض".

بسبب ابنه| عفت نصار يدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

دخل عفت نصار، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، في نوبة بكاء على الهواء حينما عرضت صورة نجله نور، موضحا أنه تخرج مع جامعة عين شمس وأصيب بجلطات في المخ والحمد الله حالته الصحية الآن تتحسن وربنا يبعد عنه العين معقبا: "ده البيبي بتاعي".

يوسف زيدان يرد على اتهامات مغازلته إسرائيل للفوز بجائزة نوبل

رد الدكتور يوسف زيدان، على اتهام اتحاد الكتاب له بالتطبيع، ومغازلة إسرائيل للفوز بجائزة نوبل.