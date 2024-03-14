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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قادر على مواجهة التحديات.. السيسي: نعمل على بناء الإنسان وتطويره

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية المصرية ورافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة .

 

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 وقال الرئيس السيسي في كلمته :" إحنا عملنا في مصر جهد كبير في تأهيل البنية الأساسية كي تنتطلق الدولة المصرية إلى آفاق أفضل".

 

وأضاف الرئيس السيسي:"  كان من ضمن منظومتنا هو العمل على بناء العامل البشري والإنسان داخل المنظومة، ونحن نهتم ببناء الإنسان في جهود بناء الدولة المصرية".

 

وتابع الرئيس السيسي:" عملية التطوير مستمرة ولا تتوقف ولو توقفنا عن التطوير فنحن نخالف الواقع".

 

وأكمل الرئيس السيسي:" إحنا عايزين إنسان مصري قادر على مواجهة التحديات يقود الدولة لآفاق أرحب، ومن الضروري الاستفادة من كل الموادر البشرية ونستهدف أفضل بناء للشخصية المصرية ".

 

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