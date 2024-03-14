قادر على مواجهة التحديات.. السيسي: نعمل على بناء الإنسان وتطويره

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية العسكرية المصرية ورافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة .

وقال الرئيس السيسي في كلمته :" إحنا عملنا في مصر جهد كبير في تأهيل البنية الأساسية كي تنتطلق الدولة المصرية إلى آفاق أفضل".

وأضاف الرئيس السيسي:" كان من ضمن منظومتنا هو العمل على بناء العامل البشري والإنسان داخل المنظومة، ونحن نهتم ببناء الإنسان في جهود بناء الدولة المصرية".

وتابع الرئيس السيسي:" عملية التطوير مستمرة ولا تتوقف ولو توقفنا عن التطوير فنحن نخالف الواقع".

وأكمل الرئيس السيسي:" إحنا عايزين إنسان مصري قادر على مواجهة التحديات يقود الدولة لآفاق أرحب، ومن الضروري الاستفادة من كل الموادر البشرية ونستهدف أفضل بناء للشخصية المصرية ".