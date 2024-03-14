ميدو: مرتضى قالي أنت جايبلي بلطجية قلتله يعني اجيبلك ملبس؟

رد أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على سبه للاعبين أثناء التدريب قائلًا إن كل من دربهم يحبونه رغم إنه تعصب ويشتم.

وأضاف ميد: "بيخافوا مني ساعات لأني ملتزم جدًا وبروح اول واحد وممنوع حد ينزل بعد ما أنا انزل، أنا مش كسول وبشتغل كتير وبصحى بدري وحققت كل أحلامي الحمدلله وهدفي اسفر من مصر ٣٠ أو ٤٠ واحد يلعبوا برا".

وقال ميدو خلال استضافته ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: "مشاكل مرتضى منصور.. عمرو أديب موقفش جنبي ولكن ساعتها كان هو ومرتضى رافعين قواضي على بعض فموضوعنا جه في حتة واحدة وحلقتي مع عمرو أديب اعلى نسبة مشاهدة في تاريخ الوطن العربي وكنا مرتبين كل حاجة ومرتضى كان مقعد ٤٠ محامي مستنينا نغلط فيه".

وأضاف ميدو: "اتصالحت مع مرتضى مش اعتذرتله وولاده صحابي، أنا مكنتش ناوي أصالحه وبعرف اخد حقي الحمدلله، واللي حصل ان شيكابالا منه لله وراني الويل وبحبه جدًا، كان عمل غلطة كبيرة جدًا وكانوا هيمشوه من الزمالك، رحت واخد شيكابالا ورحتله المكتب رغم الخناقات اللي بينا وموديله بلطجية وكده ولكن ولا يهمني، وهو بيحبني جدًا، قالي أنت بتجبلي بلطجية قلتله امال أجبلك ملبس ما أنت كمان بتجيب بلطجية احنا بنحمي بعض بس، قلتله موضوع شيكابالا يخلص وخلصنا الكلام".

أيمن منصور في شوبير

وأردف ميدو: "عمرو أديب موقعنيش في مرتضى لكنه زعل جدًا بعد ما اتصالحت مع مرتضى، وعمرو أديب ممكن يطلع أهلاوي وبيلعب بلقطة الزمالك عشان وأكلة في الميديا ده يعمل اي حاجة عشان ينجح برنامجه.. الزمالك نادي القرن ومفيش حاجة اسمها الأهلي هو نادي القرن مفيش الكلام ده".

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يوميًا في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.