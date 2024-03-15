عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة تلقي عمر مرموش عرضا من ليفربول.. التفاصيل الكاملة

صدى البلد

رد مايكل ريشكه المدير التقني السابق لنادي لبايرن ميونخ ومدير وكالة CAA للاعبين والمسئولة عن تسويق عمر مرموش، على الأنباء التي ترددت عن تلقي عمر مرموش عرضا من نادي ليفربول الإنجليزي خلال الساعات الماضية.

وقال مايكل رشكه خلال تصريحات خاصة لبرنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "عمر مرموش لاعب رائع وممتاز لم أرى مثله منذ فترة طويلة ومن أفضل المهاجمين في الدوري الألماني فهو لاعب ممتاز ومن أفضل اللاعبين في الوقت الحالي ورغم قصر فترته مع فرانكفورت يؤدي مباريات على مستوى عالي من الروعة".

وأضاف: "لدينا خططا جيدة بشأن عمر مرموش وسيكون لديه مستقبلا رائعا.

وعن تلقي مرموش عروض من الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي، قال: "اللاعب لديه سوق عالمي مفتوح لا تستطيع أن تستبعد أنه يتلقى عروضا من كل دول العالم وهذا طبيعي فاسمه أصبح عملة ذهبية فهو يحظى بحب مع فرانكفورت".

وأتم: "مرموش لا يمكنك مقارنته مع لاعب أخر حتى مع اللاعبين الألمان فهو لاعب يملك شخصيته الفريدة بمفرده".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

وضعهم صعب.. مفاجأة تضرب سوق الدولار

أخبار إيجابية.. مسؤول يُبشر بخبر سار حول سعر الدولار

كسر الـ48 لأول مرة|الدولار مستمر في الهبوط أمام الجنيه.. وتوقعات بوصوله 40 فقط

ترشيحاتنا

الجارديان البريطانية تبرز تصريحات الرئيس السيسي بشأن غزة

بعد هجمات متزايدة استبقت انتخابات الرئاسة.. بيان مهم من الدفاع الروسية

2950 جنيها للجرام.. هبوط حاد يضرب أسعار الذهب| تفاصيل

السيسي: كل المساعدات الموجهة إلى غزة أقل من المطلوب

ضربـها بـشومة.. مقاول ينهي حياة زوجته بطريقة بشعة| والسبب صادم

الرئيس السيسي: الأرقام المطلوبة لإعادة إعمار غزة مخيفة جدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفرة رمضان| طريقة عمل الدجاج في الفرن

أعلن تحدي كولر .. ما سر ثقة مدرب سيمبا في الفوز على الأهلي؟

بفستان محتشم..هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

إطلالة بوسي ببرنامج العرافة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ