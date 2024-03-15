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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يواصل تدريباته باستاد القاهرة تحت قيادة التوأم

التوأم
التوأم

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب تدريباته على استاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد للنسخة الأولى من  البطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلاندا، وتستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 إلى 26 من شهر مارس الجاري.

شارك في المران ١٩ لاعباً هم محمد أبو جبل ومحمد عواد والمهدي سليمان ومصطفي شوبير حراس المرمى الأربعة ورامي ربيعه ومحمد هاني ومحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومروان عطية وإمام عاشور و أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي افشة ومصطفي فتحي وحسين الشحات وأحمد عاطف ومحمد الشامي، ومن المنتظر وصول اللاعبين المحترفين الست بداية من يوم الأثنين المقبل.

حضر مران منتخب  مصر كلًا من جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة  المصري، هذا بالإضافة إلى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة .

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