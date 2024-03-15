عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تطرح مقترح وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين

صدى البلد

عرضت حماس على الوسطاء اقتراحا لوقف إطلاق النار في غزة يتضمن مرحلة أولى لإطلاق سراح أسرى إسرائيليين مقابل إطلاق سراح ما بين 700 و1000 سجين فلسطيني، وفقا للاقتراح الذي اطلعت عليه رويترز.


وتشمل عمليات الإفراج 100 أسير فلسطيني يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى إطلاق سراح 'المجندات الإسرائيليات'.


وقالت حماس إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد التبادل الأولي للرهائن والأسرى، وفقا للاقتراح.

وأوضحت حماس في اقتراحها إنه سيتم الاتفاق على موعد نهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة بعد المرحلة الأولى.


وأكدت الجماعة الإسلامية الفلسطينية المسلحة إنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين من الجانبين في مرحلة ثانية من الخطة.

إطلاق سراح أسرى الإسرائيليين إطلاق سراح إطلاق النار أسير فلسطيني الإسرائيلية الإسرائيليات الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

وضعهم صعب.. مفاجأة تضرب سوق الدولار

أخبار إيجابية.. مسؤول يُبشر بخبر سار حول سعر الدولار

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن تناول القهوة في رمضان

فيديو يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حبيبة الشماع

كسر الـ48 لأول مرة|الدولار مستمر في الهبوط أمام الجنيه.. وتوقعات بوصوله 40 فقط

دعاء أول جمعة في رمضان .. يسخر الله لك الأرض ومن عليها

موضوعات متعلقة

وزير الخزانة الأمريكي السابق يعلن عزمه تقديم عرض لشراء تطبيق تيك توك

استشهاد منفذ عملية الطعن بمستوطنة بيت كاما

إصابة 3 مستوطنين في عملية طعن بـ "بيت كاما" جنوب كريات جات

أوكرانيا: الحملة الانتخابية الرئاسية الروسية في كييف تعد تجاهلا صارخا للقانون الدولي

وزير البيئة اليمني: غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر سيشكل كارثة كبيرة

الاتحاد الأوروبي: يجب فتح الطرق البرية لغزة لإيصال المساعدات إلى الفلسطينيين

عزف السلام الوطني.. السفيرة رجاء الوكيل تقدم أوراق اعتمادها إلى الرئيس البنيني

السفير الأمريكي باليمن: إيران مستمرة في دعم الحوثيين بالمعلومات والأسلحة

ترشيحاتنا

انتحلوا صفة رجال شرطة| لغز سرقة 2.8 مليون جنيه من تاجر عملة

هل وضع المراهم على الجلد يبطل الصيام؟.. دار الإفتاء تجيب

أعلن تحدي كولر .. ما سر ثقة مدرب سيمبا في الفوز على الأهلي؟

الأجواء وعكسها| موجة حارة 3 أيام بعدة مناطق وأخرى باردة ببعض المحافظات

العلاقة قبل الزواج حلال| الجنة يدخلها غير المسلمين .. علي جمعة يثير جدلاً

من أكتوبر لأبو سمبل..تصوير جوي يكشف تطورات العمل بمشروع القطار الكهربائي السريع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم..هبة مجدي تستعرض رشاقتها | شاهد

إطلالة بوسي ببرنامج العرافة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

أستاذ أمراض صدرية: مريض الحساسية لا بد أن يتناول طعاما متوازنا

بسعر مغري .. قرب إطلاق معالج سنابدراجون 8s للهواتف الذكية

فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

خطف الأنظار.. مراحل تصميم ديكورات مسلسل الحشاشين| فيديو

لم يحترم الاتفاق.. أمير سعودي يهدد بمقاضاة شيكابالا بسبب دورة رمضانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: أخطاء يجب تركها في رمضان (1) الولع بالجدل

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ