ترحيب برلمانى بمواصلة مصر المشاركة في إسقاط المساعدات على غزة..ونواب: لم ولن نتخلى عن دعمنا للقضية حتى يحصل الأشقاء على حقوقهم المشروعة

عضو بخارجية النواب: مشاركة مصر في إسقاط المساعدات على غزة امتداد لجهودها

برلماني: مواصلة مصر إسقاط المساعدات على غزة يؤكد حرصها الدائم لدعم الأشقاء الفلسطينيين

نائب يشيد بجهود القيادة المصرية المكثفة لوقف إطلاق النار بغزة

أشاد عدد من النواب بمواصلة مصر المشاركة في إسقاط المساعدات على غزة ، وأكدوا أن إن استمرار الجهود المصرية فى تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين خاصة فى شهر رمضان الكريم وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يؤكد حرص مصر على تقديم الدعم للقضية الفلسطينية وأهالي غزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف الأطفال والمدنيين والنساء ويرتكب مجازر دموية تمثل حرب إبادة جماعية كبيرة.

فى البداية أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن استمرار جهود الدولة المصرية فى تقديم الدعم والمعاونة للأشقاء الفلسطينيين خاصة فى شهر رمضان الكريم، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، امتدادا لدورها التاريخي والريادي في دعم الأشقاء في محنتهم.

وأشارت "حارص" في تصريحات لها : إلى أن مواصلة طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولى أعمال الأسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية بصفة يومية على شمال قطاع غزة ، والذي يأتي استمرارا مع تدفق المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البرى للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، يؤكد أن مصر لم ولن تتخلى عن دعمها للقضية حتى يحصل الأشقاء على حقوقهم المشروعة.

وطالبت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الحرب على المدنيين بغزة، موضحة أن اسرائيل انتهكت كافة القوانين والمواثيق الدولية.

وأوضحت أن مصر استطاعت حشد الرأي العام العالمي لدعم القضية ونصرتها، مشددة على ضرورة الوصول لحل عادل بحل الدولتين والعودة لحدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن استمرار الجهود المصرية فى تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين خاصة فى شهر رمضان الكريم وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يؤكد حرص مصر على تقديم الدعم للقضية الفلسطينية وأهالي غزة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم الذي يستهدف الأطفال والمدنيين والنساء ويرتكب مجازر دموية تمثل حرب إبادة جماعية كبيرة.

وأكد الرشيدي في بيان له ، إن مواصلة طائرات النقل العسكرية المصرية ونظيراتها من الدول المشاركة ضمن التحالف الدولى أعمال الأسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية، بصفة يومية على شمال قطاع غزة، فضلاً عن استمرار عبور المساعدات الإغاثية عبر معبر رفح البري يأتى للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، في ظل صمت المجتمع الدولي المتخاذل تجاه الجرائم الإسرائيلية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن لقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء هولندا، وتأكيده على وقف إطلاق النار في غزة، يعكس الدور الكبير الذي تقوم به مصر ومساعيها الحثيثة لوقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني، ووقف نزيف الدم وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني على الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ورفض مخطط التهجير القسري الذي تحاول إسرائيل فرضه في المنطقة بما يهدد الأمن القومي المصري والعربي، وينذر باتساع رقعة الصراع.

ولفت الرشيدي إلى أن لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء هولندا تطرق إلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتأكيد فرض حماية مرور وتسليم الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني، إذ أن قوات الاحتلال تستهدف الفلسطينيين بالقصف الجوي أثناء تسلمهم المساعدات، بالمخالفة للقوانين الدولية والقوانين الدولية الإنسانية، وهو ما يحتاج إلى وقفة دولية حقيقية.

وقال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير مهما حدث ، كما ستظل مصر الداعم الاول للفلسطينين في قضيتهم ضد الاحتلال الاسرائيلي ، مؤكدا ان الدولة المصرية قدمت العديد من المساندات والدعم للأشقاء الفلسطينيين.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريح له أن قطاع غزة يعاني من اوضاع إنسانية صعبة ، موضحا انه شعب باسل ومقاوم لآخر نفس ، مشددا ا على موقف مصر الحاسم في القضية مثلما صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي : سعي مصر المكثف لوقف إطلاق النار بالقطاع، ودعم الحصول على الحقوق الفلسطينية المشروعة في الدولة المستقلة.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة وهو يعمل على وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه المجازر الوحشية والممارسات المرفوضة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، في ظل حالة صمت دولي باتت غير مقبولة تجاه تلك الممارسات التي تستدعي موقفا دوليا واضحا وحازما للوقف الفوري لإطلاق النار ووقف نزيف الدم على الأراضي الفلسطينية.

وشدد الجبلاوي على إن إسرائيل تقوم بحرب غير عادلة ضد اشقاءنا الفلسطينين حيث انها تقوم علي تطهير عرقي ضد كل ما هو فلسطينى ، مستنكرا موقف الغرب الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم ، مشيدا بكافة المساعدات والدعم الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية لمساندة الفلسطينين في قضيتهم من قوافل اغاثة واتصالات مكثفة لوقف إطلاق للنار .