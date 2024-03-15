الجارديان البريطانية تبرز تصريحات الرئيس السيسي بشأن غزة

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء، اليوم الجمعة، علي التصريحات الهامة التي أدلي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة حول جهود مصر بشأن التوصل إلي وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر تسعى للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات والسماح للنازحين في الجنوب بالانتقال إلى الشمال.

وأضافت الجارديان، “في الوقت نفسه، حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في رسالة مسجلة، من خطورة الاجتياح البري الإسرائيلي في مدينة رفح الحدودية."

وأوصح الرئيس السيسي، في كلمة ألقاها فجر اليوم الجمعة في أكاديمية الشرطة، أن الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة “لا يساوي المطلوب” من الاحتياجات الإنسانية، وأكد مجدداً استعداد مصر لإدخال أي كمية من هذه المساعدات عبر معبر رفح.

وأردف الرئيس السيسي قائلًا : “دخلنا في مبادرة لإسقاط المساعدات جواً مع دول عدة، لكن كل هذه أرقام لا تساوي أبداً المطلوب... نحتاج إلى إدخال آلاف الأطنان يومياً... نحن نتكلم عن وقف لإطلاق النار حتى نصل إلى إدخال أكبر حجم من المساعدات لوضع حد للمجاعة وتأثيرها في الناس وأيضاً السماح للناس الموجودين في الوسط والجنوب بالتحرك في اتجاه الشمال لأماكنهم، مع التحذير الشديد جداً من خطورة اجتياح رفح".