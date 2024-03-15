سعر الريال السعودي رسميا اليوم

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 15 مارس 2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبًا في البلاد خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

أسعار صرف الريال السعودي اليوم الجمعة

سجلت أسعار صرف الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنوك كالتالي:

سجل سعر الريال السعودي مقابل العملة السعودية تعاملات اليوم الجمعة في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 12.94جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري نحو نحو 12.74جنيه للشراء و12.77 جنيه للبيع..

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك( HSBC، الأهلي ،مصر)نحو 12.74جنيه للشراء و12.77 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي اجريكول نحو 12.73جنيه للشراء و12.77 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنك الأهلي المتحد نحو 12.73جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع..

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة في بنوك (الأهلي الكويتي، المصري تنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي ) نحو12.72جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنك الاستثمار العربي نحو12.72جنيه للشراء و12.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنك الإسكندرية نحو 12.71جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي نحو 12.71جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو 12.69جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك البركة نحو 12.43جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 12.60جنيه للشراء و 12.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 12.64جنيه للشراء و12.80 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري نحو 12.43جنيه للشراء و 12.78جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العقاري المصري العربي نحو 12.40جنيه للشراء و 12.76جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد نحو 12.31جنيه للشراء و 12.76جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء الريال السعودي

سجل بنك مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الجمعة بنحو 12.94جنيه.